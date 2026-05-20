Caja Bancaria cerró 2025 con déficit de US$ 91,2 millones; proyectan resultados negativos hasta 2030

La Caja Bancaria terminó 2025 con pérdidas que se estiman continuarán durante cinco años más. La institución, al igual que la Caja de Profesionales, atravesó un proceso de reestructura que incluyó una asistencia financiera.

Los estados financieros de la Caja Bancaria al cierre del año pasado mostraron que el déficit fue por $ 3.561,8 millones, equivalentes a US$ 91,2 millones al tipo de cambio de fin de 2025 y con un incremento de 6,3% respecto a 2024 .

Los egresos por jubilaciones fueron por $ 22.384 millones, con una suba interanual de 5,8% , mientras que para las pensiones se destinaron $ 7.163 millones, con aumento de 4,9%. La cantidad de pasivos tuvo una mínima variación positiva de 0,48% (95 nuevos jubilados en el año).

En el caso de los activos, l a Caja Bancaria cerró el año con 18.095 aportantes, con una disminución interanual de 1,27% .

Las notas complementarias a los estados financieros mencionaron que a partir de la ley de reforma de la institución en octubre de 2023 se aplicaron una serie de acciones que incluyeron a todas las partes involucradas destinadas a revertir el desequilibrio entre los ingresos y egresos que se venía registrando en los últimos ejercicios. Desde ese momento se modificó la estructura de ingresos estableciendo nuevas fuentes de financiamiento que comenzaron a implementarse a partir de diciembre de ese año.

En el caso de los jubilados se creó una prestación de 4% para los pasivos con ingresos superiores a las 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes actualmente a $ 41.184.

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Los bancos tuvieron dos modificaciones. Por un lado, se aplicó un incremento de la Prestación Complementaria Patronal (PCP), que pasó de 2,5 por diez mil a 2,875. Por otro, se definió una prestación pecuniaria de $ 750 millones anuales por un período de ocho años.

El tercer aspecto fue el inicio de un recorrido para la obtención del endeudamiento mediante préstamos unilaterales y la emisión de títulos de deuda. La ley autorizó a la Caja Bancaria a tomar endeudamiento hasta un máximo de 2.625 millones de Unidades Indexadas (aproximadamente US$ 429 millones, al tipo de cambio actual) con una garantía soberana del Estado.

Dentro de ese proceso, la institución recibió un préstamo de Fonplata por US$ 25 millones, otro del Banco República (BROU) por US$ 80 millones y una línea de crédito otorgada por CAF -banco de desarrollo de América Latina- por hasta US$ 300 millones. El primer desembolso se concretó en julio del año pasado por US$ 55 millones.

A su vez, el 30 de diciembre del año pasado, la Caja Bancaria presentó ante el Banco Central (BCU) la solicitud de inscripción del Programa de Emisión de Valores de Oferta Pública por hasta un monto de 635 millones de Unidades Indexadas, unos US$ 103 millones.

Déficit para los próximos años

Los estados financieros señalaron que esos hitos permitieron cumplir con el pago de las prestaciones y los gastos de funcionamiento y mantener un nivel de liquidez que asegura el cumplimiento de las obligaciones proyectadas para el primer semestre de este año.

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“La dirección (de la Caja Bancaria) continúa con las negociaciones tendientes a obtener la financiación de los déficits proyectados para los años siguientes, de acuerdos los flujos de fondos elaborados por la institución y validados por los diferentes organismos involucrados”, señaló el texto.

Esas proyecciones, añadió, muestran resultados operativos deficitarios hasta el 2030. A partir de ese momento, la situación se revertiría para permitir tanto el pago de las prestaciones y gastos de funcionamiento, como la cobertura de intereses y amortización de los préstamos y emisiones previstas.

Dentro de la planificación financiera se incluyen desembolsos anuales dentro de la línea de crédito aprobada por CAF y emisiones de valores de oferta pública y privada,que cubrirán las obligaciones de la institución en el mediano plazo.

El texto expresó que de acuerdo a los flujos de fondos proyectados, las obligaciones financieras ya contratadas y las que se contraerán en los próximos años, quedarán totalmente amortizadas en 2040.