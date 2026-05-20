Daniela Cabral como tomadora de ganado de Conexión Ganadera: fiscalía aguarda ampliación de informes para volver a citarla

En junio se retomarán las citaciones por Conexión Ganadera . Para los primeros días del mes ya fueron fijadas los interrogatorios a dos de los tomadores de ganado de los cinco que serán indagados en esta próxima etapa y que incluye a Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso que era tomadora de ganado a través de Don Coraje, un establecimiento en paraje Goñi, Florida.

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez recibió el viernes el informe completo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) donde se le reporta detalladamente cuánto ganado existía, según el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del MGAP y cuánto había efectivamente en el campo.

Según dijeron fuentes del caso a El Observador, el fiscal pidió al MGAP un informe complementario de Don Coraje en relación a 5 o 6 clientes cuyo ganado estaba a su nombre y Don Coraje era el tomador, para saber cuál fue el destino, que trazabilidad tuvieron esos animales según el MGAP.

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Cuando reciba ese informe ampliatorio, definirá la citación de Cabral, lo que es probable ocurra en junio. Luego de ese interrogatorio definirá si amplía o no la imputación a Cabral, informó Eduardo Preve en X.

Aunque el fiscal Rodríguez ya tenía en su esquema de trabajo la indagatoria sobre Don Coraje, en marzo recibió la denuncia de los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, en representación de damnificados, en la que señalaron que Cabral figura como tomadora de ganado de Don Coraje en 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones.

Los denunciantes señalaron que según los contratos y lo relevado por el Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000. Agregaron que no aparece la plata aportada por los clientes ni el ganado bajo titularidad registral.

Los reportes del SNIG surge que tenía 92 animales en 2018, 88 en 2019, 19 en 2020 y 9 en 2021, y no hay datos de años posteriores.

Los denunciantes pidieron que se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales. Afirman que habría participado por un lado en calidad de socia de la administradora (Conexión Ganadera) y del otro, “como tomadora durante un periodo superior a diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes en base a la auditoría realizada por el MGAP”.

Quiénes son los otros tomadores de ganado que serán citados

De la lista de cinco tomadores que serán indagados en esta etapa hay dos que ya fueron citados para los primeros días de junio y son los titulares de Agneau SRL y Larregui. De ambas establecimientos el fiscal ya recibió la información del MGAP. También recibió la información del ganado que había en Alfalfar, otra tomadora de ganado, aunque en ese caso aún no han sido citados, y le falta recibir la información sobre MCO Agro.

En el caso de Agneau SRL es titular de cuatro padrones rurales en Canelón Chico, departamento de Canelones. Un informe de la Secretaría Antilavado informó al fiscal que de esos padrones, tres funcionan como arrendamiento rural desde 2019 dedicado a la explotación ganadera ovina y cultivos para su alimentación a un plazo de 4 años cuyo precio era de US$ 52.272 mensuales, mientras que el otro padrón estaba arrendado desde 2020 también para la explotación ganadera por el plazo de 2 años con opción de prorrogarlo a 4.

Agneau se constituyó el 8 de noviembre de 2019 y la sociedad de responsabilidad limitada que partió de un capital inicial de $ 1 millón estaba formada por Ercher Ricardo Cabrera, Carlos Becerril, y el administrador era José Pedro Cristina.

El informe de Senaclaft también mencionaba a El Alfalfar, que se constituyó en mayo de 2016 por los otorgantes Sofía Moreno Clara, Fabricio Moreno Clara y Rodigo Moreno Clara con un capital inicial de $ 450 mil y el 26 de enero con una inscripción provisoria fue cedido por Fabricio Moreno a Jorge Claudio Moreno.

El Alfalfar figura como titular de tres padrones ubiucados en Canelones para la plantación de leguminosas por $12.000 mensuales y otro padrón en Florida arrendados a US$ 120 por hectárea por un palzo de 2 años.

En el caso de MCO Agro el documento de Senaclaft señala que se creó en 2013 por los socios Aníbal Cassarino y Martín Muttoni. Este último era el administrador. Figuran inscritos en el Registro seis padrones en el departamento de Treinta y Tres