Tribunal de Apelaciones confirmó que herencia de Basso se destine a resarcir a damnificados de Conexión Ganadera

En un fallo que era muy esperado, el Tribunal de Apelaciones de 7° Turno confirmó el concurso necesario de la herencia de Basso, lo que implica que los bienes que tenga Gustavo Basso a su nombre serán volcados a la masa concursal de dónde los damnificados podrán recuperar algo de lo que perdieron.

La sentencia a la que accedió El Observador afirmó que lo argumentos de la familia Basso “no logran conmover los fundamentos de la decisión dictada en primera instancia”.

El tribunal argumentó que de las diversas causas judiciales está probado que "Basso ejercía el comercio mediante su actividad vinculada a empresas como Conexión Ganadera y colaterales, siendo la cabeza visible del entramado económico y su modo de vida".

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De acuerdo con ello, Hernandarias III y Conexión Ganadera incumplieron con sus compromisos económicos y financieros, ya que "es notorio" que "dejaron de pagar sus obligaciones", lo que "constituye un indicio serio que habilita el concurso de la herencia".

Afirmó el tribunal que si bien tanto el administrador de la herencia, como las sucesoras de Basso, su viuda Daniela Cabral y sus hijas Agustina y Candelaria, 2se encuentran legitimadas para plantear la apelación, no pueden aducir nulidad de la sentencia por indefensión o violación del debido proceso. Pudieron acceder al mismo y ejercer sus defensas".

La declaración de concurso necesario había sido pedida por propietarios de bienes inmuebles rurales que dieron en arrendamiento a Hernandarias XIII SAGRL, representados por las abogadas Graciana Abelenda y Andrea Ramírez, de Bragard Abogados, contratos en los que intervinieron, en representación de la empresa, Carrasco y Basso como fiadores, quienes sostuvieron que la herencia de Gustavo Basso resultaba insolvente, puesto que era titular de las empresas Conexión Ganadera y Hernandarias, ambas con un pasivo millonario y en concurso.

El contador Marcelo Arámbulo, administrador de la herencia de Basso, se había opuesto a la declaración del concurso, al plantear que existieron vicios de emplazamiento en los autos concursales, a la vez que alegó la solvencia de la herencia para hacer frente a las obligaciones pendientes.

El juez Leonardo Méndez, en primera instancia, había declarado la insuficiencia del patrimonio de la herencia para hacer frente a sus obligaciones. Agregó que la mayoría del activo por participaciones sociales, corresponde a empresas del grupo económico integrado por Conexión Ganadera LTDA., el adeudo de FRIGORÍFICO CASABLANCA S.A. también en concurso.

El tribunal le dio la razón en eso y también en que la deuda de U$S 41.933.651, se encuentra profundamente comprometida por una suma de U$S 35.407.203, lo que demuestra que el estado patrimonial de la herencia es, cuando menos, infundado. Por otra parte concluyó que el activo es de U$S 6.526.448, integrados por inmuebles, vehículos y créditos hipotecarios, dando por bueno que estos últimos constituyen hipótesis de primera hipoteca.

También afirmó que no existe liquidez, “porque no se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo”.