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Una niña de 11 años participó en el robo a un supermercado en Piedras Blancas: INAU realizará seguimiento

La menor se encontraba junto a su hermana de 18 años y una amiga de esta de 19 años cuando tuvo lugar el robo

14 de mayo de 2026 13:29 hs
Supermercado en Piedras Blancas

Supermercado en Piedras Blancas

Captura de Google Maps

Una niña de 11 años, su hermana de 18 y una amiga de 19 participaron en el robo a un supermercado en Piedras Blancas. Las dos mayores fueron condenadas por la Justicia, mientras que la menor quedó con su familia bajo seguimiento del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), según confirmó El Observador con fuentes policiales.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el robo ocurrió en calles José Belloni y Matilde Pacheco.

Las sospechosas, que inicialmente fueron identificadas como tres mujeres, robaron varios packs de pilas, labiales, esmaltes para uñas, tijeras y diferentes golosinas.

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Cuando el personal de seguridad intentó detenerlas, las jóvenes reaccionaron violentamente y comenzaron a golpear a los guardias, informó el consignado medio.

Tras escapar del lugar, regresaron minutos después y provocaron destrozos en el local. Por los daños registrados en el lugar las pérdidas fueron valuadas en aproximadamente US$ 1.000.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad, la Policía inició recorridas por la zona para ubicar a las implicadas. En ese contexto, un vecino informó a los efectivos que tres jóvenes estaban escondidas en el patio de su vivienda. Personal policial se dirigió al lugar y comprobó que se trataba de las autoras del hurto.

Fue entonces cuando constataron que una de las involucradas tenía 11 años. Las otras dos detenidas eran su hermana, de 18 años, y una amiga de 19.

La Justicia dispuso que la menor fuera entregada a sus padres y que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) realice un seguimiento de su situación, según pudo confirmar El Observador con fuentes del organismo. La niña no tenía vinculación previa con el centro.

Por su parte, las dos mayores de edad fueron condenadas por los delitos de hurto, lesiones personales y daño. Ambas recibieron una pena de dos años de cárcel, sustituida por un régimen de libertad a prueba, según el consignado medio.

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