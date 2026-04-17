Primaria investiga denuncia por maltrato contra una niña de cuatro años en escuela de Ciudad de la Costa

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) investiga una denuncia presentada por la madre de una niña de 4 años que habría sido agredida por una maestra en una escuela de Montes de Solymar , en la Ciudad de la Costa .

La denuncia fue realizada ante la Policía de Canelones , que constataron moretones en las piernas y golpes en la cabeza de la menor , según su relato. La madre adjuntó un informe médico de una policlínica de ASSE que confirma los moretones.

El hecho fue reportado a la directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, quien informó a Subrayado (Canal 10) que una inspectora ya visitó la escuela y que un equipo del programa Escuelas Disfrutables está trabajando en el caso. "Se está en la etapa de recabar la información", explicó la jerarca, destacando que la denuncia llegó hace pocas horas a la inspección.

Este caso se suma a otro similar ocurrido el 24 de marzo en la Escuela Nº199 del barrio Colón, en Montevideo, donde padres denunciaron episodios de violencia por parte de una maestra. Según fuentes de la ANEP consultadas en ese entonces por El Observador, el caso está siendo investigado por Inspección, que dispuso como medida preventiva que la docente trabaje en modalidad de dupla pedagógica junto a la subdirectora de la escuela, para evitar que los niños se queden "solos" con ella mientras continúa la investigación.

Padres de la escuela 199 de Colón denunciaron a una maestra Padres de la escuela 199 de Colón denunciaron a una maestra Video: redes sociales

El incidente que tomó estado público en redes sociales fue un video en el que se escucha a la docente alzar la voz contra un alumno. Cecilia, madre de uno de los niños afectados, relató que su hijo se niega a asistir a clases porque "le tiene miedo a la maestra". Aunque no hubo agresión física en el caso de su hijo, la madre denunció situaciones de presión y trato inapropiado, como levantarlo y trasladarlo a otro lugar cuando no se apuraba.

Otros padres también manifestaron preocupación por el comportamiento de la docente, mencionando que varios niños se sienten maltratados. "Hay muchos niños que cuentan que la maestra los trata mal, que los cincha, que los pone en penitencia todo el día", aseguró Cecilia. Además, indicó que los niños temen a un supuesto método disciplinario de la docente, conocido como "la silla en el pasillo".

Los padres inicialmente presentaron la denuncia ante la seccional policial, quienes les recomendaron canalizar el caso a través de la ANEP. Ante la respuesta de la dirección de la escuela, que aseguró que la docente sería evaluada y no estaría sola con los niños, los padres insistieron en el cambio de maestra. "Nos dijeron que se está investigando, que la maestra iba a ir a evaluación y que nos quedáramos tranquilos de que no iba a estar sola con los niños en la clase. Nosotros lo que queremos es que cambien a la docente", concluyó Cecilia.