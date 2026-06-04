Arrancó la Central Hortícola del Norte: qué se vende y cómo potencia a la granja del sur y del norte

La puesta en funcionamiento de la Central Hortícola del Norte (CHN) instaura, entre otras como la generación de empleo local , dos ventajas relacionadas con la comercialización de frutas, hortalizas y otros productos , destacó a El Observador Eduardo Tenca, integrante de la Intergremial Salto Hortícola (ISH) .

Por un lado, señaló, se potenciará el abasto en la región litoral norte de Uruguay de producción granjera generada en el sur y, a la vez, producción propia del norte podrá colocarse allí sin la necesidad de pasar por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) .

Por otro lado, productores de escala familiar de Salto y alrededores podrán asociarse para operar como mayoristas o hacerlo de mejor modo a través de las distintas entidades rurales que los agrupan.

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Granja: el impacto de la Central Hortícola del Norte inaugurada en Salto tras varios años de inversiones

La piedra fundamental para esta obra se colocó el 20 de setiembre de 2018, en el predio del Parque Agroindustrial, coincidiendo con la celebración de los primeros cinco años de la ISH.

Puesta en marcha

La CHN, con la presencia del presidente de la República –Yamandú Orsi– encabezando autoridades nacionales y departamentales, se inauguró el lunes 1° de junio. Sus instalaciones están donde se encuentran las rutas nacionales 3 y 31, al costado del casco urbano de la capital departamental salteña. El domingo 31 de mayo comenzó la descarga de mercadería y las primeras ventas se iniciaron el lunes por la mañana.

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Tenca destacó que conforme pasen los días se dispondrá de un amplio y variado abanico de productores para su comercialización exclusivamente mayorista.

322699d7-1d95-4c16-81ed-74404f0dc734 Eduardo Tenca, en representación de los productores de la región, durante el corte de cinta al inaugural la CHN, junto al presidente de la República, Yamandú Orsi, y el resto de las autoridades presentes.

Venta mayorista de productos de granja

Eso considera, a modo de ejemplo, la venta de al menos una bolsa de papa, un cajón de manzanas o una plancha de tomate, sin venta fraccionada, por ejemplo no se podrá adquirir dos kilos de bananas, un atado de acelga o algunas cabezas de ajo.

Eso tiene que ver con la adecuada protección a la actividad de feriantes y otros comerciantes minoristas.

Entre los rubros que ya se pueden encontrar por parte de distribuidores y comerciantes destacan, dado el potencial de esa zona del país, los cítricos –naranjas, mandarinas, limones y pomelos–, incluso ya se instalaron empresas del porte de Guarino y hay otros operadores del mercado regional trasladándose.

La presencia de hortalizas de fruto, como tomate, morrón y berenjena, es también relevante.

En muchos rubros se dará un abasto consecuencia de la combinación de productos generados en granjas del norte y del sur del país, por ejemplo pasará con papa, zanahoria y cebolla, también con hortalizas de hoja.

08d93109-3415-420d-910b-cc433c950426 El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, dialogan con productores del litoral norte uruguayo.

“El ida y vuelta de producción entre el norte y el suro no es un invento, es normal, solo que ahora se va a potenciar para beneficio de todos, productores, operadores y consumidores”, afirmó Tenca.

Una lectura clave es el valor que esta inversión tiene para evitar que mucha mercadería que iba del norte al sur termine comercializándose en el norte tras pasar por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ubicada en el área rural de Montevideo.

También está prevista la comercialización de otros productos de granja, con destaque para huevos y miel que ya están presentes, agregó.

Entre los beneficiados con la nueva infraestructura, mencionó, están las sociedades de fomento rural de Salto, Osimani y Llerena, Colonia Oscar Gestino y Colonia 18 de Julio, más el Grupo Parada Viña y la Mesa Hortícola de Salto.

Resta avanzar, en algunos casos, en cómo los socios acordarán para operar, dados que otros ya están instalados.

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Facilita la asociación de productores para vender

“Uno de los grandes objetivos cumplidos es que no solo productores socios de gremiales, sino todos, especialmente los pequeños, puedan vincularse asociándose de a dos o tres, por ejemplo, para asumir mejor los costos y tener un espacio en el que vender, algo que antes no era posible”, dijo.

Todo, añadió, “dependerá de las voluntades, pero ahora sí están dadas las condiciones”.

Con relación a la generación de empleo, teniendo en cuenta los turnos para seguridad y limpieza, el personal de cada operar y otros servicios, más la gente que llegará a abastecerse, se estima que no extrañará ver circulando cada día de 500 a 600 personas en la CHN.

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El contexto

La presidencia de la Junta Directiva de la CHN la ejerce Martín de Abreu por la intendencia de Salto y la secretaría general le corresponde al MGAP y la ejerce Javier Texeira, con participación además de la ISH, un representante de los operadores y un delegado del Congreso de Intendentes en representación de las intendencias del norte del Río Negro. Esta primera central de servicios hortifrutícolas al norte del Río Negro está en una región en la que trabajan casi 800 productores granjeros registrados. Salto, particularmente, explica algo más del 40% de la producción hortícola nacional. El costo estimado de la obra es $ 250 millones.