Historia y valor del Merino, el ovino que produce la lana de los trajes de los futbolistas uruguayos

"La calidad de la lana Merino uruguaya es impresionante y sin igual, que sea utilizada por la selección es algo lógico, que prestigia al sector ovino, pero también al fútbol uruguayo" , destacó Juan Manuel González , presidente de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU) .

Este martes 2, en el Estadio Centenario, Gabriela Hearst presentó los trajes de los jugadores de la selección de fútbol que competirán en el Mundial 2026 de la FIFA, de los integrantes del cuerpo técnico y otros profesionales que trabajan en el combinado nacional y de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que integrarán la delegación celeste. Los diseños de Hearst, criada en el medio rural, en Paysandú, se realizaron a medida para cada persona y a mano en talleres italianos con lana merino uruguaya como materia prima.

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El presidente de la SCMAU, gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), mencionó a El Observador que si bien en este caso la lana de Merino fue utilizada para vestimenta oficial de uso no deportivo, "una de varias cualidades que tiene la lana de esta raza ovina es que absorve la humedad y la libera, algo que el sintético no lo permite, pero más allá de eso son muchas las ventajas y por eso un buzo, por ejemplo, con lana Merino vale lo que vale".

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El origen

Las primeras majadas de Merino Australiano llegaron desde Argentino en la década de 1920. Los orígenes de la raza se ubican hace varios siglos, cuando las invasiones de los moros a la península Ibérica, donde los ovinos llevados al territorio hoy español se cruzaron con animales locales. Posteriormente, los Merino (no está claro el motivo de ese nombre) se expandieron a otros países en Europa, luego a Australia llevados por los ingleses, allí se creó la raza Merino Australiano que, posteriormente, se incorporó en países como Sudáfrica y en los del sur de América, entre ellos Uruguay.

El impacto del Merino Australiano

Juan Manuel González explicó que la raza, hoy en Uruguay, en un 95% se concentra en Salto y departamentos próximos como Paysandú, Artigas y Tacuarembó.

Consultado sobre el impacto que tiene la raza en una majada nacional que posee cerca de cinco millones de ejemplares, dijo que hoy "el Merino puro es el 56% de la majada y capaz algo más", no obstante la presencia de la genética es bastante mayor, con base en el creciente uso que tiene el Merino Australiano en la cruza con otras razas con el objetivo de afinar el diámetro del vellón e incrementar así la calidad y el precio del producto lana, sin perder en el otro gran producto del rubro, que es la carne.

"Hoy, sin dudas, el Merino es la raza mayoritaria en Uruguay", destacó.

Una realidad es que, por un lado, el stock de Merino creció un poco, pero sí hubo una fuerte disminución en otras razas, en una majada que hace algo más de tres décadas era de 26 millones de ovinos y hoy cayó a 4,8 millones, por diversos motivos.

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Ovinos ideales para el norte de Uruguay

El Merino Australiano, detalló el presidente de los criadores, "es una raza muy rentable, la más rentable, es una oveja que da resultados excelentes, con un detalle que no siempre se conoce que es que en el norte, en suelos de basalto superficial, es el ovino para tener porque ahí otros sistemas productivos, como la agricultura por ejemplo o la ganadería con ciertas cargas, no son viables".

El valor

En el último informe semanal sobre el mercado lanero, elaborado por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en el AWEX (Australian Wool Exchange), se señaló que las lanas más finas, de 16,5 micras, promediaron en los negocios US$ 19,35 por kilo, con un valor promedio en el otro extremo -las más gruesas de 32 micras- de US$ 3,90 por kilo.

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Cuatro puntales del valor del Merino

Lana speciality: La lana Merino hoy es un speciality, por su calidad y micronaje, requeridas por la industria de la moda y diseño, logrando los mejores precios del mercado nacional e internacional.

La lana Merino hoy es un speciality, por su calidad y micronaje, requeridas por la industria de la moda y diseño, logrando los mejores precios del mercado nacional e internacional. Mercado de la carne: Con Merino Australiano se alcanzan los productos que requiere la industria para los mercados internacionales de la carne: cordero pesado y carcasas con pesos dentro del rango de más valor.

Con Merino Australiano se alcanzan los productos que requiere la industria para los mercados internacionales de la carne: cordero pesado y carcasas con pesos dentro del rango de más valor. Comprobado: Se puede bajar micronaje, mejorando peso de vellón limpio y peso de cuerpo. Resultados avalados por tendencias genéticas de la raza. Evaluación Genética Poblacional (INIA, SUL, SCMAU).

Se puede bajar micronaje, mejorando peso de vellón limpio y peso de cuerpo. Resultados avalados por tendencias genéticas de la raza. Evaluación Genética Poblacional (INIA, SUL, SCMAU). Mayor Ingreso: Mediante los índices generados por la raza, se puede elegir reproductores que se adaptan a todos los sistemas productivos, agregando valor al aumentar el ingreso bruto de las empresas. Mayor ingreso por unidad ganadera, que en ganadería vacuna de carne y frente a otras opciones ovinas.

Fuente: SCMAU

HJ2ZkkQXAAAKRVv Victoria Díaz, directora ejecutiva de la AUF; Gabriela Hearst; Ignacio Alonso, Presidente de la AUF; y Rafael Normey, presidente de la Federación Rural. Foto: AUF

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El elogio del presidente de la FR

La relevancia que tiene visibilizar el valor de la lana uruguaya, en este caso la de Merino, fue destacada por Rafael Normey, el presidente de la Federación Rural (FR), una de las principales gremiales del agro en el país, quien participó en la actividad de este martes.

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“Esto es la lana”, dijo el presidente de la Federación Rural de Uruguay, Rafael Normey, y levantó su mano derecha. Entre los dedos índice y pulgar, un blanquísimo mechón de lana merino danzaba en medio del escenario del fútbol. “Sentimos un… — Federación Rural (@federacionrural) June 3, 2026

Finalmente, Juan Manuel González informó que el 11 de junio habrá una gira técnica sobre la raza.