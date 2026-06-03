Los secretos de los trajes de Gabriela Hearst que la selección llevará al Mundial 2026: "Queríamos que tuvieran la fuerza adentro, eso es muy de Uruguay"

"En Uruguay todo lo bueno nace entre el pasto" , dice una voz mientras el video muestra los festejos de jugadores de fútbol en diferentes épocas mundialistas. Y es ahí donde todo comienza: en la canchita de cualquier barrio del país, en los campos de los productores lanares o a los pies de una diseñadora criada en el medio rural del departamento de Paysandú. Todo confluye, de alguna forma, en una colaboración histórica.

Este martes la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst presentó en el Estadio Centenario los trajes que hizo a medida para la selección , su cuerpo técnico y los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) . Tres diseños confeccionados a mano en talleres italianos con una fibra de lujo que una alianza estratégica espera impulsar en el mundo: la lana merino uruguaya .

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, contó que a finales del año pasado recibieron una “inquietud sorprendente”: Hearst quería diseñar los trajes de los jugadores para el Mundial de Fútbol 2026 . “Recibimos de forma muy grata por parte de Gabriela la iniciativa colaborativa que le permitiera a Uruguay llegar al Mundial nada más y nada menos que de su mano”.

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Los trajes se exhiben en diferentes percheros a sus costados. El de los 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para competir en el campeonato que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, y el de los directivos de la asociación.

02062026-FGI20260602_FGI0187 Gabriela Hearst Federico Gutierrez / FocoUy

Por primera vez los jugadores llegarán al mundial con un traje de una grifa de lujo internacional, compuesto por un pantalón recto, una chaqueta de una chaqueta de botonadura sencilla con dos botones y una remera blanca con cuello abierto debajo.

La directiva, en cambio, utilizará con una versión masculina con camisa y una corbata bordada con el escudo nacional, y un traje femenino con una chaqueta cruzada de cuatro botones.

En marzo, la sanducera y su equipo viajaron a Londres para tomar las medidas de los jugadores y el cuerpo técnico antes del partido amistoso que la selección empató contra Inglaterra en el Estadio de Wembley. En dos días midieron con precisión a 40 personas, para lo que llevaron además a los dueños de la sastrería que harían los trajes a mano. La materia prima uruguaya con la maestría de la sastrería italiana. "Son todos hechos a mano, como se hacía a la antigua", apunta la diseñadora que aspira con su marca a crear piezas de calidad duradera.

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Para el interior de la chaqueta manufacturaron un jacquard con el patrón del escudo nacional y sobre el corazón, en el interior del saco, los deportistas llevarán su nombre bordado a mano junto a la inscripción FIFA World Cup 2026 y el blasón patrio. “Queríamos que tuvieran la fuerza adentro, porque eso es muy de Uruguay”, dijo Hearst.

El estilismo se completa con los championes de cuero blanco de la marca, pero en lugar del monograma de la marca característico del modelo Ohio tiene ahora el de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Hearst señaló que ese era un día “muy emocionante” para ella. La diseñadora uruguaya, que se construyó como una de las grifas más destacadas de la industria de la moda de lujo sobre valores de sostenibilidad y calidad, presentaba un proyecto que hizo un puente entre dos aspectos fundamentales de su historia. “Trabajando en dos cosas que amo: el país y el diseño”.

02062026-FGI20260602_FGI0093 Gabriela Hearst Gabriela Hearst Federico Gutierrez / FocoUy

“Siento que todos los valores que tiene Uruguay hoy tienen que ser exportados y difundidos lo máximo posible. Porque este tipo de integridad, este tipo de valor que tiene Uruguay, es muy difícil de encontrar en el mundo hoy. Me parece que son cualidades que tienen que estar amplificadas. Así que ha sido un proceso realmente de mucha emoción, pasión y cariño y estamos muy contentos”.

Victoria Díaz, directora ejecutiva de la AUF, fue la mujer encargada de articular la colaboración entre el mundo del deporte y el de la moda.

"Para la Asociación Uruguaya de Fútbol es importantísima esta situación porque sabemos que a lo largo de la historia la civilización y las sociedades siempre se caracterizaron por el arte, la cultura y el deporte", sostuvo Díaz y agregó: “saber que nuestros jugadores, que para la asociación son nuestros artistas, van acompañados del arte de Gabriela para nosotros es un orgullo”.

Lana uruguaya al mundial

“Esto es la lana”, dijo el presidente de la Federación Rural de Uruguay, Rafael Normey, y levantó su mano derecha. Entre los dedos índice y pulgar, un blanquísimo mechón de lana merino danzaba en medio del escenario del fútbol. “Sentimos un agradecimiento que no nos entra en el cuerpo y es porque tenemos una oportunidad única, capaz irrepetible, y todo pasa por esto”, agregó señalando su mano.

Algo que parece tan sencillo como un pequeño mechón tiene, dijo el productor, cualidades vinculadas no solo al confort sino a la resistencia y la sostenibilidad.

“Esto es biodegradable, no genera contaminación y es reciclable. Yo le digo a todos los consumidores del mundo que cada vez que se enfrenten a la decisión de compra de una vestimenta, piensen en toda la cantidad de microplásticos que está generando islas gigantes de contaminación en el océano y basura de desperdicios de fibras sintéticas que no se reciclan. Los consumidores tenemos el poder de empezar a elegir productos como la lana”, dijo mientras la diseñadora celebraba sus palabras.

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Hearst aseguró que “la lana uruguaya fue la reina de esta misión". "La lana es la fibra más sustentable del mundo y hoy por hoy es solo el 2% de todas las fibras naturales que se usan”, sostuvo la empresaria durante la presentación de los trajes, y explicó que buscaron que fueran confeccionados 100% en este material para mantener a los deportista frescos en el clima de Miami.

Entre las cualidades de esta fibra, la diseñadora destacó que es un efectivo regulador térmico que puede ser utilizado tanto en el calor y como el frío. El secreto está, claro, en cómo se utilice. “La gente piensa en lana y piensa en la lana gruesa o el sweater que te tejió tu abuela. Pero la lana puede ser de un micrón tan fino que es más suave que el cachemir”, aseguró.

La remera blanca que utilizarán los jugadores, por ejemplo, está hecha de lana de 13 micrones –"como se hacían antes que invadiera el poliéster y el algodón”, acota la diseñadora– conformando un tejido que se siente suave y muy liviano al tacto.

“Es realmente un material de lujo, sin marketing. Es lujo de verdad”, destaca la diseñadora.

El presidente de la Federación Rural destacó entonces el potencial que esta alianza puede tener para la industria. “Tenemos la posibilidad que la selección uruguaya use los trajes hechos con esta lana y le podemos contar al mundo que esto es real, existe y tiene un valor impresionante. Pero además, lo hace una de las principales embajadoras que tenemos en Uruguay”.