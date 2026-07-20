Se terminó el Mundial 2026: un repaso por los personajes virales que dejó el torneo

Se terminó el Mundial 2026 . España es la campeona, y este domingo recibió la Copa del Mundo de manos de un Donald Trump que insistió en salir en la foto, a pesar de los ruegos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que se recibió de Droopy durante el torneo, con su presencia en casi todos los partidos del campeonato.

Un evento que más allá de todo lo que sucedió en la cancha, dejó también múltiples imágenes y momentos memorables (o su equivalente digital, virales), como la aparición de Ronaldo y Ronaldinho junto a Madonna en el show del entretiempo de la final, o situaciones como los hinchas y jugadores de Inglaterra cantando Wonderwall de Oasis después de cada triunfo , o el "remo vikingo" de la selección de Noruega , que hasta tuvo su guiño en el show de la final.

Pero el Mundial dejó también a un puñado de personajes grabados y asociados para siempre a este torneo . Algunos ya eran célebres dentro del universo futbolístico pero se dieron a conocer ante un nuevo público o protagonizaron escenas sorprendentes; otros eran desconocidos que de un partido al otro tuvieron su momento de gloria virtual.

Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona y hubo un show de medio tiempo

Tim Payne, el fenómeno de redes que terminó en Paraguay

El youtuber argentino Valentín Scarsini, también conocido como El Scarso, decidió antes de que empezara el Mundial encontrar al jugador con menos seguidores en sus redes, y darle un impulso. Así llegó a Tim Payne, lateral de la selección de Nueva Zelanda, que antes de todo esto tenía unos 4000 seguidores.

EFE

Tras la campaña, esa cifra se multiplicó hasta alcanzar los seis millones, y de repente se desató una "Paynemanía": su figurita del álbum oficial se convirtió en una de las más cotizadas, los canales que transmitieron el torneo se encargaban de enfatizar su presencia en la previa de cada emisión de un partido de la selección oceánica, y hasta el club paraguayo Olimpia se lanzó a contratarlo, aún a pesar de que en el torneo, Payne demostró que no es particularmente un prodigio futbolístico. Pero el marketing es el marketing.

Vozinha, el arquero cuarentón que se viralizó con atajadas

Vozinha Foto: Roberto Schmidt/AFP

La expectativa antes del partido entre España y Cabo Verde era que los europeos se iban a florear. Un triunfo fácil para empezar el torneo. Pero no pasó: fue un 0-0 que marcó la primera de varias sorpresas de Cabo Verde en el torneo, y que tuvo como uno de sus responsables al arquero del equipo africano, Vozinha. En un Mundial en el que los arqueros "desconocidos" como el curazoleño Eloy Room, el egipcio Mostafa Shobeir o el paraguayo Orlando Gill tuvieron su chance de brillar, una de las historias que causó sensación fue la del portero caboverdiano, que llegó al torneo con 40 años y una trayectoria lejos de las grandes ligas.

Sus atajadas no solo lo convirtieron en un personaje viral (ya acumula 50 millones de seguidores), sino que sus lágrimas cuando su selección clasificó a dieciseisavos de final, o el viaje de su madre a verlo en el partido contra Uruguay (donde no tuvo un rol tan protagónico) sumaron a uno de los relatos de esta Copa.

Erling Haaland, el rey vikingo

A diferencia de los dos casos anteriores, el 9 noruego llegó a la Copa del Mundo como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Pero fue en el torneo que se reveló como un personaje fascinante para el público no futbolero: en buena medida, eso quiere decir que lo descubrieron los estadounidenses. El New York Times relató en la previa al partido de cuartos de final contra Inglaterra que su equipo de marketing había recibido un pedido desesperado de parte de las plataformas de redes sociales: necesitamos más contenido porque los algoritmos claman por material de Haaland.

Una combinación de su imponente físico, su carisma y el particular humor que maneja en lo que publica en sus redes sociales lo convirtieron en uno de los favoritos del público durante el Mundial. El delantero del Manchester City capitalizó la oportunidad y publicó diarios de viaje durante la Copa, que se sumaron a otros materiales como su particular vuelta a casa con un mapache (disecado) en la mano.

El pato Merlín, la mascota no oficial de México

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande.



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Además de personas, este torneo tuvo animales que quedaron en el panteón de personajes, como este pato mexicano. Vestido con su camiseta verde, Merlín fue captado por las cámaras en la previa de uno de los primeros partidos de una de las selecciones locatarias, y enseguida se convirtió en un fenómeno entre propios y ajenos. El pato terminó siendo recibido por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y se convirtió en uno de los amuletos del recorrido del equipo norteamericano, que a pesar de que amagó con sorprender, no pudo pasar su barrera histórica de octavos de final.

Lumumba, el hincha que le ganó a las restricciones

Lumumba Vea es el nombre con el que se conoce al personaje que encarna Michel Kuka, un hincha congoleño que hace lo suyo desde 2013, pero que entre la Copa Africana de 2025 y este Mundial llegó a nuevos niveles de celebridad. Kuka se instala en la tribuna en los partidos de su selección, y posa como el líder independentista Patrick Lumumba durante todo el encuentro, en plan estatua viviente.

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El derrotero de Congo en el Mundial empezó sin él, ya que Estados Unidos no le permitió ingresar a su territorio como medida sanitaria tras el brote de ébola que se dio en su país en mayo. A Kuka se le negó además su visa, por lo que solo pudo acompañar a Los Leopardos, como se conoce al equipo africano, en el partido que jugaron en México, por la segunda fecha de la fase de grupos.

Gamix, el hincha gritón de Japón

Brasil eliminó a Japón en dieciseisavos de final después de dar vuelta el partido en los minutos de descuento. Al final del encuentro, las cámaras de la transmisión apuntaron a la tribuna y mostraron a un hincha japonés gritando desconsolado, mientras a su alrededor un puñado de brasileños trataban de animarlo a la vez que celebraban el triunfo.

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El hincha japonés en cuestión es un creador de contenido, Gamix, que luego de ese momento viral se dedicó a recorrer las fases siguientes del torneo apoyando a otros equipos (Brasil, Noruega, Inglaterra y Argentina). El punto en común es que equipo que apoyaba, perdía, así que el nipón se ganó la fama de "mufa" o como quiera que se diga ese término en los idiomas de los países que respaldaba. Eso sí, ni lerdo ni perezoso, Gamix se calzó la camiseta roja de España una vez terminada la final.

Speed, el streamer que terminó cantando en la final

Otro que se ganó fama de traer mala suerte fue el streamer estadounidense IShowSpeed (que hace algún tiempo estuvo por Uruguay). Fanático acérrimo del portugués Cristiano Ronaldo, Speed, como se lo conoce, lo siguió por el torneo hasta que su selección quedó eliminada en octavos a manos de España.

De ahí en adelante se dedicó a hinchar contra quien fuera que jugara contra Argentina, sin suerte, al punto que empezó a usar camisetas con los dos equipos en cancha (en la final incluso usó una con retazos de los 48 países competidores) para sacarse la mala fama de encima. El streamer, además, terminó cantando una canción propia en la previa de la final, y haciendo las volteretas que son una de sus marcas registradas en cancha.

Art but make it sports, la cuenta viral del Mundial

Art, but make it sports es un proyecto del analista deportivo estadounidense LJ Rader que empezó en 2019, pero que con el Mundial ha alcanzado nuevos niveles de viralidad.

Rader toma fotografías o capturas de partidos, no solo del Mundial, sino de todo tipo de disciplinas, desde tenis hasta béisbol, y las equipara con pinturas o fotografías artísticas, en algunos casos “interviniendo” las obras con recortes o invirtiéndolas para que se acerquen más al momento deportivo.

Keyne, el hermano de Lamine Yamal que grita como nadie

Mundinho Keyne Yamal é mais do que realidade pic.twitter.com/xLbTdgGQkY — Central Lamine Yamal (@CentralDoYamal) July 9, 2026

Si bien no tuvo un Mundial descollante, Lamine Yamal es una de las grandes figuras de la selección española campeona. Pero fue su medio hermano, Keyne, el que también se llevó unos cuantos reflectores. El niño, que ya se había robado parte del protagonismo en anteriores torneos disputados por su hermano, llamó la atención por sus intensos gritos de gol durante el Mundial, y también por algunas apariciones en redes.

Marcelo Bielsa y un grito para la posteridad

El Mundial fue, lisa y llanamente, un desastre para Uruguay. Entre los errores de Fernando Muslera, la magra producción de figuras como Federico Valverde y Darwin Núñez, y el clima de tensión permanente que vivió el plantel, no hubo demasiado positivo que recordar de este torneo para los celestes. Pero su entrenador, el argentino Marcelo Bielsa, dejó un par de imágenes para la posteridad.

1750 - Bielsa gritando dale de una vez pic.twitter.com/g9jtW12Lyz — Banco de videos ML (@BancoDeVideosML) July 9, 2026

Por un lado, su retrato oficial mirando al suelo, sobre el que al ser consultado, declaró "yo no soy modelo". El otro fue su furioso "¡Dale de una vez!" antes de una entrevista a pie de cancha tras la eliminación de la selección uruguaya, dirigido a un camarógrafo, por el que pidió disculpas en su conferencia de prensa de despedida, y que generó infinidad de memes. Bielsa no logró potenciar los recursos futbolísticos con los que contaba, pero al menos dejó unas risas.