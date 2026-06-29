"Me la vi venir": los entretelones del grito viral de Marcelo Bielsa relatados por la periodista que lo entrevistó

La eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 dejó diversas repercusiones, entre ellas, la reacción del entrenador Marcelo Bielsa instantes antes de comenzar una entrevista televisiva. En un video difundido en redes sociales, se observa al director técnico molesto y gritando: “¡Dale de una vez!”.

La situación se dio inmediatamente después de que terminara el partido que determinó la eliminación de la selección uruguaya, la derrota 0-1 ante España en Guadalajara, cuando la periodista de DirecTV, Majo Paiva, se dispuso a entrevistar al técnico. El video de Bielsa generó reacciones de todo tipo, desde memes y otras referencias humorísticas, hasta críticas al argentino por su comentario. Incluso una vez terminada la entrevista, el comentarista Federico Buysan dijo al aire que Bielsa era "un maleducado".

Paiva explicó el contexto de la situación en una entrevista con la cadena española Cope. Según sus declaraciones, el reclamo del entrenador no estuvo dirigido hacia ella, sino hacia el personal técnico.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x8276BrR1a

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“Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo —lo cual también es una pena—, con el que me disculpé, porque más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, indicó Paiva.

"Lo estaban encuadrando, le pidieron que retrocediera un paso, el se acomodó, le dijeron 'un paso más atrás' y ahí fue donde explotó", contó.

La periodista relató que procedió a disculparse con el trabajador de la transmisión oficial. “Entonces le pedí las disculpas correspondientes, y el colega, que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no era inconveniente, que él entiende la situación por la eliminación, pero que igual no es manera de hablar. Y obviamente estoy de acuerdo”, sostuvo.

Paiva contó que "Con Arabia ya se había dado esta situación, solo que la cámara no estaba", en referencia al primer partido que la selección uruguaya jugó en el Mundial 2026, y que terminó con empate 1-1.

"Después de ese partido, él estaba molesto, y yo me la vi venir, dije, bueno, con la eliminación va a pasar algo parecido", agregó Paiva, que dijo que "no le sorprendió" el tono en el que Bielsa respondió las preguntas, con respuestas breves y tajantes.

El pasado 15 de junio, la periodista Soledad Sejas le realizó una entrevista individual para la cadena DirecTV en México que también llamó la atención. El hecho cobró notoriedad debido a la habitual reticencia del técnico a conceder notas mano a mano, y por las pocas palabras que usó para responder. Días después, Sejas contaría que la experiencia fue "frustrante".

En esa misma fecha, tras el partido ante Arabia Saudita, Bielsa evidenció su molestia ante la pregunta de una periodista sobre los motivos por los que miró hacia abajo durante la foto oficial de la FIFA.