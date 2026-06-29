Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

"Me la vi venir": los entretelones del grito viral de Marcelo Bielsa relatados por la periodista que lo entrevistó

La periodista de DirecTV, Majo Paiva, contó qué motivó el grito de Marcelo Bielsa previo a la entrevista que le hizo en la cancha tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

29 de junio de 2026 9:52 hs
Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay ante España en el Mundial 2026 con una bronca final con los periodistas

Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay ante España en el Mundial 2026 con una bronca final con los periodistas

La eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 dejó diversas repercusiones, entre ellas, la reacción del entrenador Marcelo Bielsa instantes antes de comenzar una entrevista televisiva. En un video difundido en redes sociales, se observa al director técnico molesto y gritando: “¡Dale de una vez!”.

La situación se dio inmediatamente después de que terminara el partido que determinó la eliminación de la selección uruguaya, la derrota 0-1 ante España en Guadalajara, cuando la periodista de DirecTV, Majo Paiva, se dispuso a entrevistar al técnico. El video de Bielsa generó reacciones de todo tipo, desde memes y otras referencias humorísticas, hasta críticas al argentino por su comentario. Incluso una vez terminada la entrevista, el comentarista Federico Buysan dijo al aire que Bielsa era "un maleducado".

Paiva explicó el contexto de la situación en una entrevista con la cadena española Cope. Según sus declaraciones, el reclamo del entrenador no estuvo dirigido hacia ella, sino hacia el personal técnico.

Más noticias

Reproche en redes: Getafe de España le recordó a Marcelo Bielsa la ausencia de Martín Satriano tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026; mirá el video

"Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo": Sebastián Cáceres habló sobre los rumores de las charlas con Bielsa en su regreso a Montevideo

"Me la vi venir"

“Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo —lo cual también es una pena—, con el que me disculpé, porque más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, indicó Paiva.

"Lo estaban encuadrando, le pidieron que retrocediera un paso, el se acomodó, le dijeron 'un paso más atrás' y ahí fue donde explotó", contó.

La periodista relató que procedió a disculparse con el trabajador de la transmisión oficial. “Entonces le pedí las disculpas correspondientes, y el colega, que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no era inconveniente, que él entiende la situación por la eliminación, pero que igual no es manera de hablar. Y obviamente estoy de acuerdo”, sostuvo.

Paiva contó que "Con Arabia ya se había dado esta situación, solo que la cámara no estaba", en referencia al primer partido que la selección uruguaya jugó en el Mundial 2026, y que terminó con empate 1-1.

"Después de ese partido, él estaba molesto, y yo me la vi venir, dije, bueno, con la eliminación va a pasar algo parecido", agregó Paiva, que dijo que "no le sorprendió" el tono en el que Bielsa respondió las preguntas, con respuestas breves y tajantes.

El pasado 15 de junio, la periodista Soledad Sejas le realizó una entrevista individual para la cadena DirecTV en México que también llamó la atención. El hecho cobró notoriedad debido a la habitual reticencia del técnico a conceder notas mano a mano, y por las pocas palabras que usó para responder. Días después, Sejas contaría que la experiencia fue "frustrante".

En esa misma fecha, tras el partido ante Arabia Saudita, Bielsa evidenció su molestia ante la pregunta de una periodista sobre los motivos por los que miró hacia abajo durante la foto oficial de la FIFA.

Las más leídas

"No tiene ni pie ni cabeza": Marcelo Bielsa llegó a Uruguay y Jorge Giordano habló sobre las versiones de la relación del entrenador con los jugadores en el Mundial 2026

Tras la eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa para dar sus explicaciones finales: ¿cuándo y dónde será?

Cruce peligroso: el mapa de las esquinas con más accidentes de tránsito en Montevideo

Con inversión de US$ 27 millones e impulso del gobierno de Río Grande del Sur, uruguayos proyectan un hotel, parque acuático y shopping de contenedores en el Chuy

Temas

Marcelo Bielsa Mundial 2026 DirecTV

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos