Empezó la venta de entradas para Foo Fighter: precios, modalidades y qué tarjetas tienen preferencia

El 23 de febrero, la banda estadounidense Foo Fighters se presentará por primera vez en Uruguay , en un show que marcará un comienzo por todo lo alto para la agenda de espectáculos musicales 2027.

La presentación de la banda de Dave Grohl, que será en el estadio Centenario y que tendrá a las uruguayas de Niña Lobo como teloneras, será en el marco del Take Cover Tour , que llegará también a otras partes de Latinoamérica.

En ese sentido, este lunes comenzó la preventa para los fanáticos inscriptos en la web oficial de la banda, y este martes a las 10 de la mañana comenzó oficialmente en la nueva plataforma de ticketmaster.uy.

Confirmado: Foo Fighters tocará en Uruguay, será en el Centenario en febrero y estos son los precios de las entradas

La historia de Foo Fighters, la banda que llega a Uruguay con su última gira luego de la muerte de Taylor Hawkins y un escándalo personal

Este martes, quienes pueden comenzar a comprar las entradas son los clientes de banco Itaú que tienen tarjetas Itaú Personal Bank, Infinite y Black.

Para todas las tarjetas de crédito Itaú la venta estará disponible a partir del 12 de agosto a las 10 horas. Las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 13 de agosto a las 10 horas.

Los precios de las entradas van desde los $2.900 a los $9.200, dependiendo de las ubicaciones.

Foo Fighters se formó en Seattle en 1994 como un proyecto personal de Grohl para canalizar el duelo tras el suicidio de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, banda a la que perteneció.

Con los años, el grupo definió el sonido del rock alternativo y el post-grunge de finales de los noventa y los dos mil, fusionando guitarras potentes con melodías pop coreables.

Himnos masivos como Everlong, Learn to Fly y The Pretender los catapultaron a llenar estadios en todo el mundo y a ganar quince premios Grammy, lo que las convirtió en una de las bandas americanas más estables y respetadas, estatus coronado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La historia de la banda cambió drásticamente en marzo de 2022 con la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins durante una gira en Colombia. Tras un periodo de luto, el grupo volvió con el disco But Here We Are, sumando más adelante a Ilan Rubin como su baterista oficial.