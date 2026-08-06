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/ Cultura y Espectáculos / FOO FIGHTERS EN URUGUAY

Confirmado: Foo Fighters tocará en Uruguay, será en el Centenario en febrero y estos son los precios de las entradas

La banda de Dave Grohl confirmó oficialmente su llegada a Montevideo por primera vez; será el 23 de febrero en el Estadio Centenario

6 de agosto de 2026 13:05 hs
Dave Grohl, líder de Foo Fighters

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Según comunicaron las productoras, la preventa en ticketmaster.uy será para clientes de banco Itaú con tarjetas Itaú Personal Bank, Infinite y Black y comenzará el 11 de agosto a las 10 horas.

Para todas las tarjetas de crédito Itaú la venta estará disponible a partir del 12 de agosto a las 10 horas.

El canje de millas Itaú podrá hacerse a partir del 11 de agosto a las 10 horas. Las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 13 de agosto a las 10 horas.

Los precios de las entradas van desde los $2.900 a los $9.200, dependiendo de las ubicaciones.

Foo Fighters se formó en Seattle en 1994 como un proyecto personal de Grohl para canalizar el duelo tras el suicidio de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, banda a la que perteneció.

Con los años, el grupo definió el sonido del rock alternativo y el post-grunge de finales de los noventa y los dos mil, fusionando guitarras potentes con melodías pop coreables.

Himnos masivos como Everlong, Learn to Fly y The Pretender los catapultaron a llenar estadios en todo el mundo y a ganar quince premios Grammy, lo que las convirtió en una de las bandas americanas más estables y respetadas, estatus coronado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La historia de la banda cambió drásticamente en marzo de 2022 con la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins durante una gira en Colombia. Tras un periodo de luto, el grupo volvió con el disco But Here We Are, sumando más adelante a Ilan Rubin como su baterista oficial.

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