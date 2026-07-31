Foo Fighters llega a Uruguay con Your Favourite Toy, después de la muerte de Taylor Hawkins y un escándalo personal

Después de la muerte de Kurt Cobain , cuando Nirvana llegó a su final, Dave Grohl no sabía qué hacer. Él, que había llegado a la banda como el quinto baterista en rotación y terminó siendo una de las claves de su sonido, pensaba que si seguía haciendo música todo le iba a recordar a la banda y el dolor de la pérdida.

“Era una experiencia emocional muy oscura” , contó en una entrevista con Stephen Colbert en The Late Show. Alquiló un auto y salió a recorrer El Anillo de Kerry en Irlanda. Manejó por lugares hermosos, pero en ese momento "todo lo que quería era desaparecer". Hasta que en uno de esos increíbles caminos vio a un muchacho con una remera de Kurt Cobain.

Foo Fighters tocará en Uruguay: la fecha que se maneja para su show y la pista de la productora que confirmó la noticia

Grohl volvió a entrar a un estudio para grabar sus primeras canciones bajo el seudónimo de Foo Fighters , tocando prácticamente todos los instrumentos y poniendo su voz en un proyecto con el que no tenía más expectativas que el desahogo inmediato. Pero se iba a convertir en un éxito absoluto.

“Honestamente era un demo que hice por diversión, no pensé que sería una banda”, dijo en el ciclo Storytellers de VH1 cuando la banda alcanzó sus primeros 15 años. "El primer disco fue ese demo que grabé en un estudio a unas cuadras de mi casa, porque no tenía nada mejor que hacer”.

Reservó cinco días en el estudio de grabación de su barrio y eso fue todo. Hizo 100 copias de ese casette y los empezó a repartir entre sus amigos. La historia podría haber terminado ahí, pero el álbum encontró su camino y se convirtió en el disco debut de una banda que hasta entonces era de un solo hombre.

“Lo llamé Foo Fighters porque no quería que la gente supiera que era yo. Quería que pensaran que era un grupo de gente, como Los Ramones o Los Pixies”, contó en el programa del canal musical. Desde entonces, ha contado en varias oportunidades que le parece el “nombre más estúpido” para una banda de rock.

La formación original de Foo Fighters tuvo a Grohl en guitarra y voz, Pat Smear como guitarrista, Nate Mendel en el bajo y William Goldsmith en la batería. Aunque algunos años más tarde terminaría de cuajar su mejor, y más conocida, alineación: Grohl, Mendel, Smear, con la incorporación de Taylor Hawkins y Rami Jaffe en diferentes momentos de la banda.

Foo Fighters, en unos meses, por primera vez en Argentina

This Is a Call es la canción que abría aquel álbum, y de alguna forma se convirtió desde ese momento en el nacimiento de Foo Fighters. La puerta de entrada a una discografía que lleva doce álbumes de estudio, una decena de giras internacionales, 15 premios Grammy y la entrada al Rock and Roll Hall of Fame.

Entre sus 15 premios Grammy se destaca un récord de cinco gramófonos al Mejor Álbum de Rock: There Is Nothing Left to Lose (1999), One by One (2002), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011) y Medicine at Midnight (2021).

Con los años, el grupo definió el sonido del rock alternativo y el post-grunge de finales de los noventa y los dos mil, fusionando guitarras potentes con melodías pop coreables. Canciones como Evermore, My Hero, Learn to Fly o Best of You se han convertido en hits coreados en estadios enteros al rededor del mundo. Y, próximamente, lo serán en Uruguay.

Foo Fighters, Take Cover y un show en suelo uruguayo

32 años después, la banda liderada por Dave Grohl, llegará por primera vez a Uruguay. Este martes una publicación en conjunto de las productoras AM y Gaucho adelantó la llegada de la banda a Montevideo con una publicación que circula al mismo tiempo en países de la región como Argentina, Chile y Perú.

"La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita", se lee en el texto de la publicación –musicalizado por uno de los temas más reconocidos de la banda y con un juego identitario en su tipografía– donde además se adelantó que el anuncio oficial del espectáculo será el próximo 6 de agosto.

Según pudo saber El Observador, el show estaría previsto para la segunda mitad de febrero de 2027 en el marco del Take Cover Tour, la gira internacional que actualmente tiene a la banda iniciando la porción norteamericana –donde cuentan con la compañía de Queens of the Stone Age en la mayoría de los conciertos– antes de viajar a Australia, Nueva Zelanda y la India.

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¿Pero en qué momento llega Foo Fighters a Uruguay? La banda traerá a Montevideo, además de las canciones infaltables de su trayectoria, los temas de su último trabajo discográfico: Your Favourite Toy.

El disco, coproducido por Foo Fighters y Oliver Roman, marca el regreso de la agrupación a la pulsión más catártica de sus inicios en su duodécimo disco de estudio que se creó en una pequeña habitación de la casa de Dave Grohl.

"Grabamos este disco en esa habitación diminuta de mi casa. Era tan chica que ni siquiera podíamos entrar todos al mismo tiempo", contó el líder de la banda en una entrevista con la BBC. Son 10 canciones más duras, más ásperas, más ambiciosas, más energéticas.

Los últimos años no han sido amables con Foo Fighters. Durante una gira por Latinoamérica en 2022 su baterista, Taylor Hawkins, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Bogotá. Desde entonces el curso de la banda cambió drásticamente.

Pocos meses después otra pérdida cercana marcaría la historia de su líder; la muerte de su madre, Virginia Hanlon Grohl.

Tras un periodo de luto, el grupo volvió con el disco But Here We Are, una despedida, un duelo colectivo, la música como una ofrenda a un público que los acompañó en un luto colectivo en tiempo real.

Una forma de atravesar el dolor de la pérdida de uno de sus miembros más queridos en la que Dave Grohl se encargó de tocar la batería en su lugar y dedicarle una canción a su madre maestra.

"Tuvimos a Taylor Hawkins como baterista durante 25 años y, además de ser un músico increíble, era un espíritu increíble. Era un gran ser humano, y era nuestro hermano. Era nuestro mejor amigo. Así que continuar después de Taylor fue realmente complicado, no solo para nosotros, sino para cualquier batero que llegara para ocupar su lugar”, dijo Grohl en una entrevista con Apple Music 1.

Durante dos años ese lugar fue ocupado por el baterista Josh Freese, pero su desvinculación de la banda se vio envuelta en repercusiones y reproches mediáticos. Finalmente, es Ilan Rubin quien grabó en Your Favorite Toy y es quien se encarga de llevar esta primera gira internacional tras la muerte de Hawkins.

"Sinceramente, estos últimos años han sido un período difícil para nosotros", dijo Nate Mendel en una entrevista reciente con The Guardian. "Fue como recibir un par de golpes en la cara. Por eso el nuevo álbum tiene una actitud desafiante, áspera y tambaleante que, para mí, suena exactamente a nuestra banda".

Al duelo se le agrego después el escándalo. Hace dos años Grohl anunció el nacimiento de su hija más pequeña, pero esta vez la noticia llegó junto al reconocimiento de una infidelidad en un comunicado que dirigió tanto a los medios como a su público. “Amo a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganar su perdón", expresó entonces.

Todo eso suena, de una forma u otra, en el último disco de Foo Fighters: el dolor, la rabia, el arrepentimiento, la promesa de ser mejor, el final y el comienzo de algo nuevo. Y, según ha publicado la prensa internacional, es posible esperar la transmisión de esa potencia sobre el escenario cuando visiten Montevideo el próximo año.

"Sobre el escenario, la conexión y la química entre los integrantes de la banda parecen tan sólidas como siempre, o incluso más", escribió el periodista William Earl en una crítica del show sorpresa que ofreció la banda en Nueva Jersey al comienzo del tour para Variety. "No hay dudas de que Foo Fighters ya dejó atrás los pocos tropiezos que atravesó en los últimos tiempos. Dave y compañía reaparecieron más fuertes, más sabios y más ruidosos que nunca".