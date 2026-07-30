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La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, regresa a Uruguay 20 años después: cuándo y dónde será el reencuentro

La Oreja de Van Gogh anunció su regreso al país en el marco de la porción latinoamericana de la gira Tantas cosas por contar, la primera después del regreso de Amaia Montero a la banda

30 de julio de 2026 16:02 hs
La Oreja de Van Gogh vuelve a Uruguay

La Oreja de Van Gogh vuelve a Uruguay

La Oreja de Van Gogh anunció este jueves su regreso a Uruguay con su formación original, en su primera presentación luego de la reincorporación de Amaia Montero como la cantante de banda.

La banda española anunció su regreso al país en el marco de la porción latinoamericana de la gira Tantas cosas por contar, que incluirá también espectáculos en Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Chile con algunas de las canciones más emblemáticas de la agrupación que marcó el pop-rock de los 2000 como 20 de enero o Rosas.

"Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros enfrente cantando felices. ¿Se puede pedir más?", se lee en una publicación en las redes sociales de la banda, donde anunciaron las nuevas fechas de la gira.

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En Uruguay, el show será el miércoles 17 de marzo de 2027 en el Antel Arena. La venta general de entradas comenzará el miércoles 5 de agosto a las 10:00, pero antes habrá una preventa para clientes de Santander desde el lunes. Los precios irán de 2.500 a 7.900 pesos.

Se trata de la primera gira de la agrupación tras el regreso de Amaia Montero después de 18 años de ausencia, así como la salida del guitarrista Pablo Benegas y la cantante Leire Martínez.

La última vez que Montero se presentó junto a La Oreja de Van Gogh en Uruguay fue hace 20 años. Luego, la banda volvió junto a Martínez en tres ocasiones entre 2011 y 2017.

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