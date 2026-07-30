Un 2027 prometedor: Foo Fighters ¿y Coldplay? sacuden Montevideo con sus shows

La última semana de julio está confirmando una noticia que, de cara al año que viene, cambia (y mejora) sustancialmente el panorama de las visitas musicales al país: la banda estadounidense Foo Fighters , liderada por el carismático rockero Dave Grohl, se presentará en Montevideo en febrero del 2027 , en una llegada inédita para Uruguay, que nunca vio en sus escenarios al exNirvana.

El show, del que se sabrá más el próximo 6 de agosto cuando las productoras AM y Gaucho anuncien los detalles, seguramente será en el Estadio Centenario y ya con ese dato alcanza para que el entusiasmo del público uruguayo aumente —tal como se vio en las últimas horas, por ejemplo, en la repercusión que la noticia tuvo en redes sociales—. Sin embargo, el 2027 puede ser todavía más prometedor en cuanto a la escala de los shows internacionales, porque aún resta saber qué pasará con otra banda pesada que sondea las posibilidades de llegar a estas tierras: Coldplay .

"La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita". Ese fue el mensaje que, publicado por las productoras AM y Gaucho en sus cuentas de Instagram, terminó por confirmar que Grohl y compañía visitarán Uruguay. Porque, pese a que el texto era escueto, dos pistas daban por hecho la noticia: la canción Everlong, uno de los himnos de la banda, que se eligió como tema para la publicación, y que cada letra F del mensaje estaba sustituída por la iconografía del grupo.

Foo Fighters tocará en Uruguay: la fecha que se maneja para su show y la pista de la productora que confirmó la noticia

Lo que está claro es que, de forma oficial, la banda liderada por Dave Grohl no ha promocionado una pata latinoamericana para su gira actual, Take Cover Tour, algo que seguramente suceda ese mismo 6 de agosto. Y está claro que Uruguay no será la única parada del tour en la región.

Foo Fighters nació en Seattle en 1994 como un proyecto personal de Grohl para canalizar el duelo tras el suicidio de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, banda a la que perteneció y en donde se ocupó de la batería. Con los años, el grupo definió el sonido del rock alternativo y el post-grunge de finales de los noventa y los dos mil, fusionando guitarras potentes con melodías pop coreables.

Himnos masivos como Everlong, Learn to Fly y The Pretender los catapultaron a llenar estadios en todo el mundo y a ganar quince premios Grammy, lo que las convirtió en una de las bandas americanas más estables y respetadas, estatus coronado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La historia de la banda cambió drásticamente en marzo de 2022 con la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins durante una gira en Colombia. Tras un periodo de luto, el grupo volvió con el disco But Here We Are, sumando más adelante a Ilan Rubin como su baterista oficial.

Lo que sabemos de Coldplay en Uruguay

Si se concreta, será el otro plato fuerte del 2027 y es probable que ningún otro show pueda quitarle el rótulo del espectáculo del año.

Y es que la banda británica prepara para el año que viene una nueva etapa de su gira más reciente, Music of the Spheres y se reactiva la posibilidad de ver el show en Uruguay, algo que se había rumoreado en años anteriores.

Todo empezó cuando, en abril de este año, Búsqueda publicó que se negociaba una visita de Coldplay a Montevideo para el año próximo, específicamente para el mes de octubre, en la que sería la primera vez que el cuarteto toca en el país. Y es más: se adelantó que la banda negociaba entre dos y cinco shows para usar la ciudad como sede para público argentino y del sur de Brasil. Esas presentaciones, que serían en el Estadio Centenario, pelearían el récord de convocatoria para un espectáculo musical en Uruguay, un título que desde el año pasado ostenta Shakira, que llenó dos veces el Centenario, acumulando a 100.000 personas entre ambas fechas.

Chris Martin de Coldplay Instagram @coldplay / @tim_toda

El show que traerían a Uruguay es el que sirve como tour de presentación para sus dos discos más recientes (Music of the spheres y Moon music), que empezó en 2022 y que tras una pausa en este 2026 retomará su camino el año que viene. La gira es la más taquillera de la historia, con más de 13 millones de boletos cortados hasta ahora, superando con distancia al Eras Tour de Taylor Swift, que ocupa el segundo puesto de esa lista.

Con esta gira, Coldplay ha logrado hitos como seis shows en el estadio de Wembley en Londres, y el récord de diez presentaciones en el Monumental de Buenos Aires. Marcas que ilustran que el gran fuerte de la banda británica está en sus presentaciones en estadios, a los que invocan a público que quizás no conoce al detalle su cancionero más allá de sus hits clásicos, pero que reconoce a sus shows como experiencias imperdibles de música en vivo.