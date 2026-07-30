ETIAS para viajar a Europa: el cambio que publicó la UE en su web oficial, ¿qué va a pasar con los vuelos de 2026?

La Unión Europea (UE) modificó la información publicada en el sitio oficial del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) y eliminó la referencia que ubicaba su entrada en vigor durante el último trimestre de 2026.

Ahora, la página únicamente indica que el mecanismo obligatorio todavía no está operativo , que no se aceptan solicitudes y que la fecha de inicio será anunciada "varios meses antes de su lanzamiento".

La actualización generó dudas entre quienes tienen previsto viajar a Europa durante los meses finales del año. Sin embargo, la respuesta oficial es clara: los pasajeros que viajen en 2026 no necesitan tramitar el ETIAS mientras el sistema no entre en funcionamiento .

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"La información actual es que el ETIAS todavía NO está en funcionamiento, no se aceptan solicitudes y la Unión Europea anunciará la fecha específica de inicio unos meses antes del lanzamiento. En la práctica, la implementación se pospone a una nueva fecha, que aún no se ha anunciado oficialmente", puntualizó el influencer de viajes @vitor.vianna.

¿Qué cambió en la página oficial del ETIAS?

Hasta hace pocas semanas, el portal oficial del ETIAS informaba que el sistema comenzaría a operar en el último trimestre de 2026. Esa referencia ya no aparece en la sección de preguntas frecuentes.

En su lugar, el sitio oficial señala:

El ETIAS no está actualmente en funcionamiento .

. No se reciben solicitudes de autorización.

de autorización. La Unión Europea anunciará la fecha específica de inicio varios meses antes de su lanzamiento.

ETIAS

La modificación alimentó las versiones sobre un posible nuevo aplazamiento del sistema, aunque la Comisión Europea todavía no comunicó una nueva fecha oficial de implementación.

¿Qué pasa con los viajes a Europa previstos para el segundo semestre de 2026?

Para quienes ya compraron pasajes o tienen vuelos programados durante 2026, la situación no cambia por el momento.

Mientras el ETIAS permanezca inactivo, no será necesario realizar ningún trámite adicional para ingresar a los países europeos que exigirán esta autorización en el futuro. La propia Unión Europea aclara que los viajeros no deben presentar solicitudes ni efectuar pagos, ya que el sistema todavía no comenzó a operar.

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Una vez que el sistema entre en vigor, la autorización será obligatoria para ciudadanos de países que actualmente pueden ingresar al espacio Schengen sin visa para estadías cortas, entre ellos Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.