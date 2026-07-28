El imponente anillo de hormigón que busca convertirse en la nueva puerta al Río de la Plata

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de una de sus obras viales más singulares: el Anillo La Pampa , un proyecto que combinará un paso bajo nivel vehicular con una estructura circular para peatones y ciclistas y que busca generar una nueva conexión entre los barrios de Belgrano y Palermo con la Costanera Norte y el Río de la Plata .

La obra se desarrolla sobre la calle La Pampa, en el cruce con la Autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte , una zona que actualmente funciona como una barrera urbana entre sectores clave del norte porteño. El proyecto contempla una intervención integral de más de 10.000 metros cuadrados y apunta a mejorar la circulación vehicular, además de sumar un nuevo espacio público.

El proyecto contempla la construcción de un paso bajo nivel de doble mano con cuatro carriles, que permitirá conectar la avenida Figueroa Alcorta con la avenida Costanera Rafael Obligado sin necesidad de atravesar el actual cruce con la autopista y las vías ferroviarias.

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Sobre esa infraestructura se levantará el denominado Anillo La Pampa , una estructura circular de aproximadamente 140 metros de diámetro diseñada para peatones y ciclistas. Además de facilitar la movilidad, funcionará como un nuevo espacio público con vistas hacia el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el Río de la Plata .

Anillo La Pampa

Según el Gobierno porteño, la obra abarcará más de 10.000 metros cuadrados e incluirá nuevas áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, iluminación y mobiliario urbano. El diseño fue concebido para mejorar la integración entre el Parque de la Innovación, Ciudad Universitaria, la Costanera Norte y los barrios cercanos.

El nuevo paso bajo nivel permitirá disminuir de manera significativa los tiempos de viaje para quienes circulan entre Belgrano, Palermo y la zona costera. También eliminará un punto de conflicto vial donde actualmente convergen el tránsito vehicular, el ferrocarril y los accesos a la autopista.

La iniciativa forma parte del plan de obras que impulsa la Ciudad para mejorar la movilidad en el corredor norte y ampliar la vinculación con el frente costero, históricamente condicionado por la presencia de grandes infraestructuras de transporte.

Los trabajos comenzaron en enero de 2026 y se desarrollan por etapas para minimizar el impacto sobre la circulación. Mientras avanza la construcción, se implementaron desvíos y modificaciones temporales del tránsito en la zona.

La Ciudad anunció la construcción del “Anillo La Pampa”: un túnel vehicular y un anillo peatonal que va a conectar Belgrano con Aeroparque y el río. pic.twitter.com/h8Tt2yZiYP — Buenos Aires Ciudad (@gcba) March 21, 2025

Una vez finalizado, el Anillo La Pampa se convertirá en una de las intervenciones urbanas más singulares de Buenos Aires. Además de ofrecer un acceso más directo al Río de la Plata, la obra buscará transformar un sector históricamente fragmentado en un nuevo punto de conexión entre la ciudad, sus espacios verdes y la ribera.