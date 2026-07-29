El país de Sudamérica que busca crear su propio "Hollywood" con una millonaria inversión

El Congreso de Paraguay comenzó a debatir un proyecto de ley que busca posicionar al país como un hub de producción cinematográfica y audiovisual en Sudamérica .

La propuesta fue presentada por los diputados Rodrigo Gamarra y Rocío Abed , quienes plantean un esquema de incentivos para captar inversiones de compañías internacionales dedicadas al cine, las series y los contenidos para plataformas digitales.

Según explicó el diputado Rodrigo Gamarra , la iniciativa busca atraer a empresas como Netflix , Disney , Amazon y HBO para que elijan locaciones paraguayas en sus próximas producciones.

La Nación / Paraguay busca ser un hub de producción cinematográfica mediante un plan de incentivos https://t.co/HsDBNifgpk

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El proyecto contempla la creación del Régimen Nacional de Incentivos Audiovisuales del Paraguay (RENIAP) , un sistema que permitirá otorgar un "Cash Rebate Audiovisual", es decir, una devolución parcial de los gastos realizados dentro del país por producciones nacionales e internacionales que cumplan determinados requisitos.

Foto | Archivo La Nacion

Gamarra señaló que la propuesta se inspira en modelos implementados por otros países que lograron atraer rodajes gracias a beneficios fiscales y administrativos. "Estas grandes industrias cinematográficas hoy eligen aquellos países que les ofrecen incentivos económicos, trámites rápidos y seguridad jurídica", afirmó el legislador en declaraciones publicadas por La Nación de Paraguay.

La propuesta establece que las productoras podrán acceder a una devolución de una parte de la inversión realizada en Paraguay siempre que cumplan condiciones como contratar mano de obra local, utilizar locaciones nacionales y promover aspectos de la cultura paraguaya durante las producciones.

Como ejemplo, el legislador explicó que una producción que invierta alrededor de 10 millones de dólares podría recuperar un porcentaje de ese desembolso mediante el régimen de incentivos, aunque el beneficio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la futura normativa.

Además, sostuvo que el objetivo no es subsidiar a las empresas, sino generar un efecto multiplicador sobre la economía. Según indicó, entre el 60% y el 70% de la inversión realizada por una producción audiovisual termina distribuyéndose entre distintos sectores locales mediante la contratación de hoteles, restaurantes, servicios de transporte, seguridad, construcción, logística, alquiler de equipos y personal técnico.

El proyecto propone crear también una ventanilla única audiovisual, con el propósito de centralizar los permisos y autorizaciones necesarios para los rodajes. La intención es reducir tiempos administrativos y facilitar la llegada de producciones extranjeras al país.

Otro de los ejes del proyecto consiste en fortalecer el Instituto Nacional del Audiovisual mediante una Film Commission especializada, que se encargará de promocionar a Paraguay en mercados internacionales y acompañar a las productoras durante todo el proceso de filmación.

La iniciativa también busca impulsar la capacitación de técnicos, actores, camarógrafos, sonidistas y otros profesionales de la industria audiovisual, con el fin de consolidar una cadena de valor que permita al país desarrollar producciones propias y participar en coproducciones internacionales.

"7 cajas", la película que abrió puertas al cine paraguayo

En ese sentido, Gamarra sostuvo que la ley pretende que Paraguay deje de ser únicamente un consumidor de contenidos extranjeros para transformarse en un exportador de historias nacionales. Como ejemplo mencionó las películas "7 Cajas" y "Los Buscadores", producciones que alcanzaron reconocimiento dentro y fuera del país y que, según el legislador, demuestran el potencial del sector audiovisual paraguayo.

La propuesta legislativa todavía deberá atravesar el tratamiento parlamentario antes de convertirse en ley. Si obtiene la aprobación del Congreso, el régimen buscará posicionar a Paraguay como un nuevo polo de producción audiovisual en Sudamérica.