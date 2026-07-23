¿Cuáles son los puestos de trabajo más requeridos en el país de la región que más crecerá en 2026?

Con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,4% para 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) , Paraguay se consolida como una de las economías de mayor expansión de Sudamérica , impulsando una creciente demanda de profesionales especializados en sectores estratégicos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El dinamismo de actividades como la construcción, la industria, la logística, la tecnología y los servicios está modificando el perfil de los trabajadores más requeridos por las empresas, que buscan cubrir puestos técnicos y profesionales para acompañar nuevas inversiones y proyectos de infraestructura.

De acuerdo con un análisis del especialista en empleabilidad Enrique López Arce publicado en mayo por ABC Color , la carrera con mayor nivel de empleabilidad en Paraguay es Ingeniería en Electricidad , ya que las principales industrias y entidades financieras demandan más profesionales de los que egresan cada año.

Argentina, a un paso de sumar una nueva planta de celulosa con capacidad para crear 13.000 puestos de trabajo

Paraguay ahora va por el gas natural: prepara la búsqueda de yacimientos y apuesta a convertirse en un nuevo polo energético regional

Arce explicó que esa situación también se replica en otras ramas de la ingeniería y en profesiones vinculadas con la transformación tecnológica que impulsa la nación sudamericana.

Entre los perfiles con mayor demanda sumó también:

Ingenieros eléctricos, civiles, industriales y electromecánicos.

Técnicos en mantenimiento industrial y automatización.

Especialistas en logística y comercio exterior.

Desarrolladores de software e ingenieros en sistemas.

Analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial.

Contadores, auditores y analistas financieros.

Ejecutivos comerciales y profesionales de ventas.

Médicos, enfermeros y farmacéuticos.

Operarios calificados para la industria y la construcción.

Supervisores de obra y gerentes de proyectos.

Arce remarcó además que las empresas priorizan candidatos con dominio del inglés, manejo de herramientas digitales, capacidad para resolver problemas y habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

¿Qué sectores impulsan la contratación de nuevos profesionales en Paraguay?

El desempeño positivo de la economía paraguaya está sostenido por el crecimiento del consumo privado, la inversión y las exportaciones, factores destacados por el FMI en su última revisión del Artículo IV. El organismo elevó su previsión de crecimiento para 2026 del 4,2% al 4,4%, al considerar que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y un escenario favorable para la inversión.

Paraguay: Declaración final del personal técnico del FMI—misión de consulta del Artículo IV de 2026

En ese contexto, la construcción continúa demandando ingenieros, arquitectos y supervisores de obra, mientras que el desarrollo industrial requiere técnicos especializados en mantenimiento, automatización y control de procesos.

Al mismo tiempo, la expansión del comercio electrónico y del transporte internacional incrementó la necesidad de profesionales en logística y distribución. La digitalización de empresas, por su parte, sostiene la demanda de desarrolladores de software, expertos en ciberseguridad, analistas de datos e ingenieros en sistemas, perfiles que también son buscados por compañías internacionales.

El sector financiero también mantiene un ritmo sostenido de incorporaciones, principalmente para especialistas en análisis de riesgos, auditoría, cumplimiento normativo y transformación digital.