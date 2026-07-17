Paraguay ahora va por el gas natural: prepara la búsqueda de yacimientos y apuesta a convertirse en un nuevo polo energético regional

Paraguay comenzó a delinear una nueva estrategia energética con el objetivo de explorar y, eventualmente, explotar reservas de gas natural en el Chaco .

El plan, impulsado por la administración de Santiago Peña , tiene como objetivo diversificar la matriz energética de la nación mediterránea, aprovechando un eventual desarrollo del gasoducto bioceánico que permitiría conectar una futura producción local con los mercados de la región.

La iniciativa cobró impulso tras el debate sobre un proyecto de ley que busca flexibilizar las condiciones para realizar actividades de exploración y explotación en la zona de los Médanos del Chaco .

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"El país debe avanzar con el desarrollo del recurso si se confirma la existencia de yacimientos económicamente explotables", indicó el viceministro de Minas y Energía paraguayo, Mauricio Bejarano , en diálogo con 780 AM.

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¿Cómo es el plan de Paraguay para buscar gas natural?

Bejarano explicó que Paraguay dispone de más de cinco décadas de información geológica sobre hidrocarburos, con registros obtenidos a partir de perforaciones e investigaciones realizadas en distintos puntos del Chaco. Sin embargo, señaló que hasta ahora el principal obstáculo para atraer inversiones fue la ausencia de un mercado que justificara proyectos de gran escala.

El funcionario sostuvo que, si se confirma la presencia de reservas comercialmente viables, el país debería avanzar en su explotación bajo criterios de sostenibilidad y con un marco de seguridad jurídica para las empresas que participen en el desarrollo de los proyectos. También remarcó que cualquier iniciativa deberá compatibilizar la actividad energética con la protección ambiental.

Actualmente, Paraguay depende de la importación de combustibles para abastecer buena parte de su demanda energética, ya que no cuenta con producción comercial de gas natural. Por ese motivo, el Gobierno considera que el desarrollo de recursos propios podría reducir esa dependencia e impulsar nuevas inversiones.

Uno de los ejes del plan es el futuro gasoducto bioceánico, una iniciativa que busca conectar el yacimiento argentino de Vaca Muerta con Brasil atravesando el Chaco paraguayo.

Según Bejarano, esa infraestructura permitiría crear las condiciones para que Paraguay no solo transporte gas argentino durante una primera etapa, sino que también pueda incorporar producción nacional si las tareas de exploración arrojan resultados positivos.

El viceministro estimó que el desarrollo de nuevos yacimientos requeriría inversiones de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones únicamente para la etapa de exploración, mientras que la maduración de los proyectos podría demandar entre 10 y 15 años antes de iniciar una eventual producción comercial.

En paralelo, el Gobierno paraguayo trabaja en una actualización de la legislación sobre producción de gas natural. Bejarano indicó que la reforma cuenta con asistencia técnica internacional y financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el objetivo de adecuar el marco regulatorio a las necesidades de la industria.