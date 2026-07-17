De una leyenda a otra: el enorme gesto de admiración de Luis Suárez hacia Ronaldo

El tramo definitivo del Mundial 2026 sigue entregando postales memorables tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. En esta ocasión, el foco de atención se trasladó a las plataformas digitales del futbolista uruguayo Luis Suárez , quien protagonizó un emotivo y significativo cruce de figuras al manifestar públicamente su profunda admiración histórica hacia el legendario atacante brasileño Ronaldo Nazário.

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La repercusión mediática comenzó cuando el actual delantero de Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, utilizó su cuenta oficial en las redes sociales para compartir un registro fotográfico de un encuentro privado que mantuvo con el "Fenómeno".

En la imagen compartida se puede observar a ambos atacantes sudamericanos posando juntos en una atmósfera de camaradería y los dos hijos varones de Suárez, Benjamín y Lautaro.

Sin embargo, lo que verdaderamente capturó el interés global de la prensa deportiva y de los aficionados fue la contundente leyenda con la que Luis Suárez decidió acompañar la publicación: "¡El mejor nueve de la historia!" .

La profunda reflexión del Fenómeno Ronaldo en contra de Cristiano Ronaldo tras su Mundial 2026

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Este gesto no es aislado, sino que forma parte de una serie de interacciones de respeto que el delantero uruguayo desplegó durante el desarrollo del torneo mundialista.

Luis Suárez se encontró con Harry Kane e intercambiaron camisetas de Uruguay e Inglaterra

Apenas unos días antes, Suárez había tenido un cálido cruce con el capitán de la selección inglesa, Harry Kane, con quien intercambió camisetas.

No obstante, al encontrarse con Ronaldo, El Pistolero prefirió dejar de lado las equivalencias para consagrar de manera absoluta al brasileño como el referente máximo de la posición que ambos jerarquizaron.

La publicación no tardó en volverse viral, generando miles de interacciones y abriendo un debate inmediato entre los fanáticos del deporte.