El día que la FIFA multó a la AFA y a la selección argentina por su reclamo sobre las Islas Malvinas, tal como ocurrió ahora en el Mundial 2026; mirá el video

La histórica y compleja relación entre las manifestaciones políticas y el fútbol profesional sumó uno de sus episodios más comentados del Mundial 2026 luego de que algunos futbolistas de Argentina mostraran la pancarta "Las Malvinas son argentinas", luego de la notable victoria de atrás por 2-1 ante Inglaterra en la hora por el Mundial 2026 .

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La bandera con la que festejaron los jugadores de Argentina

El 25 de julio de 2014, la Comisión Disciplinaria de la FIFA oficializó una sanción económica de 30.000 francos suizos (suma equivalente a unos US$ 33.000 de la época) contra la AFA.

La medida punitiva se fundamentó en el accionar de los futbolistas de Argentina semanas antes del arranque del Mundial de Brasil.

La polémica llegó a horas de la final del Mundial 2026: en España festejaron de manera anticipada el título ante Argentina y debieron brindar explicaciones; mirá el video

La profunda reflexión del Fenómeno Ronaldo en contra de Cristiano Ronaldo tras su Mundial 2026

Los acontecimientos que desencadenaron la penalización se remontan al 7 de junio de 2014 en el Estadio Ciudad de La Plata.

Minutos antes de que comenzara el encuentro de preparación para el Mundial 2014 de Brasil, en el que Argentina derrotó 2-0 a Eslovenia, la formación titular posó para las cámaras fotográficas detrás de un cartel de grandes dimensiones que rezaba la frase histórica: "Las Malvinas son argentinas".

La imagen, que buscaba reafirmar de manera pública el reclamo de soberanía territorial sobre el archipiélago del Atlántico Sur, generó un fuerte impacto mediático inmediato y motivó la apertura de un expediente por parte de las autoridades internacionales.

De acuerdo con las resoluciones comunicadas por la FIFA, la casa madre del fútbol consideró que la federación sudamericana incurrió en una violación directa de los estatutos de convivencia deportiva.

En particular, se determinó el incumplimiento del artículo 60 del Reglamento de Seguridad en los Estadios, apartado que regula y prohíbe de forma taxativa la ejecución de cualquier tipo de "acción política" o ideológica dentro de los predios.

A su vez, el organismo aplicó el artículo 52 de su Código Disciplinario para penalizar lo que calificó bajo el marco de "conducta incorrecta de un equipo".

Además del pago de la multa, la institución recibió una severa reprimenda y apercibimiento formal de cara al futuro.

Mirá el video desde el minuto 2,45 a los 2,55: