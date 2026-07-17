Inspirados en la Unión Europea, cuatro países dan a luz el "Cielo Único Sudamericano": cómo impactará en los vuelos

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay dieron el primer paso para crear el "Cielo Único Sudamericano" , una iniciativa que busca integrar el mercado aerocomercial de la región mediante reglas comunes, mayor apertura para las aerolíneas y una ampliación de la conectividad entre los países.

El entendimiento, que fue firmado en Asunción y toma como referencia el modelo desarrollado por la Unión Europea (UE) , quedó plasmado en el memorando Acuerdo ALAS , en el cuál se estableció una hoja de ruta para avanzar hacia su objetivo final.

El objetivo del "Cielo Único Sudamericano" es facilitar la operación de las compañías aéreas, promover la competencia y simplificar las condiciones para la apertura de nuevas rutas internacionales.

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El "Cielo Único Sudamericano" propone armonizar las regulaciones del transporte aéreo entre los cuatro países para reducir barreras operativas y avanzar hacia un mercado regional más abierto.

Según informó la Secretaría de Transporte de Argentina, el acuerdo contempla la liberalización progresiva del sector aerocomercial, la coordinación normativa y la eliminación de obstáculos que "hoy limitan el desarrollo de nuevas conexiones". También prevé la creación de grupos técnicos que elaborarán propuestas para unificar criterios regulatorios y facilitar la implementación del proyecto.

Foto de grupo tras el acuerdo inicial hacia la creación del Cielo Único sudamericano

La firma del memorando se realizó en Asunción con la participación de representantes de los cuatro gobiernos.

¿Cómo impactará la creación del "Cielo Único Sudamericano" en los pasajeros?

Aunque el acuerdo no implica cambios inmediatos para quienes viajan, aunque sí establece las bases para una transformación gradual del transporte aéreo en Sudamérica.

Entre los beneficios esperados figuran una mayor oferta de vuelos internacionales, la posibilidad de incorporar nuevas rutas entre ciudades de la región, un incremento de la competencia entre aerolíneas y una mejora en la conectividad, especialmente en destinos que hoy cuentan con pocas frecuencias.

El Gobierno del Paraguay dio un paso clave para conectar más al país con la región y el mundo. Con la presencia del Presidente Santiago Peña y el titular de la DINAC, Nelson Mendoza, se concretó la firma del acuerdo ALAS para avanzar hacia un Cielo Único Sudamericano, junto… pic.twitter.com/VSE35XyU0l — SENATUR (@Senatur_Py) July 15, 2026

El esquema también podría favorecer una reducción de costos operativos para las compañías aéreas al simplificar procedimientos administrativos y regulatorios, un factor que, en el mediano plazo, podría reflejarse en tarifas más competitivas y una mayor disponibilidad de servicios.

El Acuerdo ALAS constituye el punto de partida de un proceso que requerirá nuevas negociaciones y la adopción de normas comunes entre los cuatro países.

Durante esta etapa inicial se conformarán equipos técnicos encargados de analizar aspectos vinculados a la regulación del mercado, la seguridad operacional, la infraestructura aeroportuaria y la coordinación del espacio aéreo. A medida que esos trabajos avancen, podrán incorporarse nuevos compromisos para profundizar la integración.