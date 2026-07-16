Ministros de agricultura piden que límites máximos de residuos para fitosanitarios se basen en la ciencia

Los ministros de Agricultura que integran el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) señalaron que las iniciativas regulatorias actualmente en discusión en la Unión Europea (UE) en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) y tolerancias de importación para productos fitosanitarios carecen de una evaluación científica del riesgo .

En consecuencia, podrían afectar la previsibilidad del comercio internacional de alimentos, generar incertidumbre y debilitar la coherencia del sistema multilateral basado en reglas.

El consenso fue alcanzado por los ministros en una reunión realizada en Santa Cruz de la Sierra y la preocupación fue transmitida en una nota que envió a la UE el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua de Bolivia y presidente pro tempore del CAS, Óscar Mario Justiniano.

Fuerte suba de precios en el mercado de granos con incidencia del clima y la geopolítica

El CAS es el foro de consulta y coordinación de acciones regionales, integrado por los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Constituye un ámbito clave para la definición de una agenda agropecuaria común, desde hace más de 20 años, y su secretaría técnica está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En la nota enviada a la UE, el ministro Justiniano afirmó que las iniciativas regulatorias en materia de LMR para fitosanitarios tienen una importancia estratégica para las relaciones agroalimentarias entre los países del CAS y la UE, así como para la estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad del comercio internacional de alimentos.

Los ministros del CAS reafirmaron durante el encuentro su firme compromiso con la protección de la salud humana, la inocuidad de los alimentos y el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.

En ese sentido, afirmaron que los LMR establecidos sobre la base de evaluaciones científicas de riesgo, de conformidad con las normas internacionales pertinentes, constituyen herramientas eficaces para proteger la salud de los consumidores sin generar restricciones innecesarias al comercio.

En el texto se señala que los países del CAS desempeñan un rol esencial para la seguridad alimentaria global y han consolidado una trayectoria de liderazgo en una producción eficiente y responsable, en un escenario de crecientes desafíos sanitarios y climáticos.

Se agrega que es indispensable preservar un marco regulatorio sustentado en la ciencia, la cooperación, la transparencia y el pleno respeto de las reglas multilaterales acordadas internacionalmente para profundizar las relaciones entre los países.

Reunión del CAS en Bolivia

En la reunión del CAS –que volvió a realizarse en Bolivia después de 13 años– participaron, además de Justiniano, el ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti; la Asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Sibelle de Andrade Silva; el Subsecretario de Mercados Alimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Agustín Tejeda; y el Director General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Paraguay, Félix Carballo.

Perspectivas climáticas para la producción

Durante la reunión, los ministros asistieron a una detallada presentación sobre las perspectivas climáticas para cada uno de los países del Cono Sur para el invierno y la primavera de este año, elaborada por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) con el trabajo de profesionales de distintas instituciones públicas de investigación.

En el informe se señaló que la presencia del fenómeno de El Niño generará tanto oportunidades como situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los territorios productivos. Así, habrá una mayor oferta y disponibilidad de agua para la actividad agropecuaria, que podrá ser aprovechada a partir de información anticipatoria clara y precisa que permita tomar buenas decisiones. También se advirtió sobre posibles tormentas severas e inundaciones en algunas zonas.

Los ministros, además, aprobaron una declaración en la que celebraron la votación realizada este mes en el Parlamento Europeo que rechazó el reglamento que hubiese clasificado a la soja como materia prima con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. De haber sido aprobada esa regulación, el biocombustible elaborado a partir de soja hubiese sido excluido del uso por la UE, en el marco de sus objetivos de transición energética.

En esa línea, los ministros del CAS se pronunciaron en contra de los enfoques regulatorios unilaterales que no están basados en ciencia y constituyen restricciones encubiertas al comercio internacional de alimentos abierto, previsible y con reglas claras.

Aporte de la FARM

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) participó del encuentro del CAS y presentó un documento que expresó las preocupaciones del sector privado acerca del impacto sobre el acceso a mercados que pueden tener por las recientes iniciativas regulatorias de la UE, incluyendo el Reglamento sobre Deforestación (EUDR).

El documento señaló que estas medidas podrían constituir barreras no arancelarias al comercio al incorporar requisitos que, a su entender, no se encuentran suficientemente sustentados en evidencia científica ni reconocen los sistemas nacionales de control, trazabilidad y certificación desarrollados por los países del Mercosur.

Sobre el IICA

Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.