Comité de Estabilidad Financiera: el sistema mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez

El Comité de Estabilidad Financiera concluyó que el sistema financiero uruguayo se encuentra estable y cuenta con la capacidad de seguir respaldando el desempeño de la economía, apoyado en adecuados niveles de solvencia, liquidez y capacidad de absorción de choques adversos.

La evaluación fue realizada durante la reunión del martes 14 de julio, en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central del Uruguay (BCU), la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) y la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB). En la instancia se analizaron los riesgos macrofinancieros actuales y potenciales, las principales vulnerabilidades y la capacidad del sistema para mitigarlas.

En el plano internacional, el Comité identificó riesgos vinculados a las tensiones geopolíticas persistentes, la fragmentación del comercio global y condiciones financieras más restrictivas. Entre los factores analizados mencionó la escalada del conflicto en Medio Oriente durante el primer semestre del año, con impactos sobre los precios de la energía, el transporte y las cadenas globales de suministro, la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones estratégicas entre Estados Unidos y China. Asimismo, señaló que en la región persisten desafíos macroeconómicos en los países relevantes para Uruguay, de acuerdo con el comunicado oficial.

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Durante la reunión también se analizaron aspectos relacionados con el cambio climático, la posible ocurrencia de un evento de El Niño de alta intensidad y el desarrollo de nuevas tecnologías financieras.

En el ámbito local, el Comité indicó que la evolución del crédito presenta un crecimiento moderado. Además, destacó que el sistema financiero mantiene niveles adecuados de solvencia y liquidez, mientras que los indicadores de morosidad continúan en niveles reducidos desde una perspectiva histórica.

Por otra parte, señaló que las pruebas de tensión realizadas muestran que el sistema financiero está bien preparado para absorber escenarios adversos hipotéticos.

En ese contexto, el Comité de Estabilidad Financiera ratificó su decisión de mantener una política de monitoreo continuo de los riesgos identificados y de seguir coordinando las acciones necesarias para preservar la estabilidad financiera.