Alerta Amber Uruguay ya tiene redes sociales oficiales: cómo funciona el sistema y cuándo se activa

El Ministerio del Interior presentó este miércoles las cuentas oficiales de Alerta Amber Uruguay , el sistema nacional de búsqueda temprana para niños, niñas y adolescentes ausentes o desaparecidos cuando exista riesgo para su integridad.

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Con el lanzamiento, las autoridades convocaron a la población a seguir los perfiles oficiales y compartir cada alerta que sea emitida, al entender que una difusión rápida puede ser determinante para localizar a un menor.

"Una difusión rápida y responsable puede ser clave para su localización", señalaron desde el ministerio.

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La Alerta AMBER Uruguay es un sistema de búsqueda temprana diseñado para localizar a niños, niñas y adolescentes ausentes o desaparecidos cuando existen elementos que indican que su integridad física puede estar en riesgo.

Ejemplo de Alerta Amber Uruguay Foto: Ministerio del Interior

Cuando la alerta se activa, la fotografía y los datos relevantes del menor son difundidos de forma inmediata para favorecer su rápida localización.

¿Cuándo se activa una Alerta Amber?

Según explicó el Ministerio del Interior, la alerta solo se activa cuando se cumplen determinadas condiciones:

La persona desaparecida es menor de 18 años.

Existen indicios de que su ausencia implica un acto delictivo o violento.

La familia autoriza la difusión de la alerta.

La activación está a cargo de la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, una vez obtenida la autorización del juzgado competente.

¿Dónde se difunden las alertas?

Una vez emitida, la Alerta AMBER se difunde a través de distintos canales para maximizar su alcance:

Medios de comunicación.

Redes sociales oficiales.

Aplicación 9-1-1.

Cartelería pública, peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

Además, cualquier persona que disponga de información puede comunicarse durante las 24 horas al 9-1-1, escribir al correo [email protected] o concurrir a la comisaría más cercana.

Cuáles son las redes sociales oficiales de Alerta Amber Uruguay

El Ministerio del Interior informó que las cuentas oficiales ya están disponibles en las principales plataformas:

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir estos perfiles y compartir las publicaciones oficiales cuando se active una alerta, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y acelerar la localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.