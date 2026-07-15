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"Es una difusión masiva temprana para que la población pueda aportar información": gobierno lanzó la Alerta Amber para búsqueda de menores

Las autoridades explicaron los requisitos necesarios para que se active el sistema de búsqueda

15 de julio de 2026 11:13 hs
Policía, patrullero, policías, ministerio del interior.
Foto: Leonardo Carreño

El gobierno lazó este miércoles la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos que establece "una difusión masiva temprana para que la población pueda aportar información", contó el director de Interpol Juan Alvez en rueda de prensa.

La alerta corresponde a una ley votada en 2024, reglamentada en un decreto del siguiente año, que busca localizar a los menores "en el menor tiempo posible y proteger su vida e integridad física, síquica y moral".

El dispositivo no funciona en todos los casos de desaparición de menores. Según detalló el Ministerio del Interior, debe presumirse que en la génesis de la ausencia haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro. Para esto deberá confeccionarse informe de riesgo por parte de técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

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Además los responsables del menor que formulen la denuncia deberán dar el consentimiento para librar la Alerta Amber Uruguay y brindar amplia publicidad del hecho denunciado. En caso contrario, deberá dejarse constancia escrita de la negativa bajo firma y responsabilidad del denunciante.

"Hay una evaluación de riesgo donde se establece si requiere o no la activación y quien tiene la disposición de activar esa alerta Amber Uruguay es la Justicia competente. Esa evaluación se debe realizar en el menor tiempo posible", explicó Alvez en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

"El sistema estará a cargo del Ministerio del Interior, que lo integrará al protocolo del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, y sus actividades se coordinarán con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Inau y el Sistema Nacional de Emergencias", explica la ley en cuestión. Por último, la alerta se activa una vez obtenida la correspondiente autorización del juzgado competente.

El director de Interpol contó que las alertas se difundirán mediante "portales oficiales, redes sociales, pantallas de puertos y aeropuertos"

"A través del 911 la Policía va estar recibiendo esa información y va estar enviando en caso de ser necesario un patrullero para verificar. Estará informando al Departamento de Ausentes que irá procesando la información conjuntamente con la unidad policial en el terreno", agregó Alvez.

La Alerta Amber surgió en Estados Unidos en 1996, luego del secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de nueve años que desapareció mientras andaba en bicicleta en Texas.

El caso impulsó la creación de un mecanismo para movilizar rápidamente a la ciudadanía y a las instituciones cuando desaparece un menor de edad en circunstancias que hacen presumir un grave riesgo para su vida.

Con el paso de los años, el sistema fue adoptado por más de 45 países y ahora comenzará a funcionar también en Uruguay.

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