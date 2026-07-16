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Anciana de 84 años cayó a aljibe y fue rescatada con signos de hipotermia: está internada en el hospital de Durazno

Las autoridades encontraron a la mujer dentro del pozo agarrada de la cadena del balde para extraer agua

16 de julio de 2026 12:16 hs
Hospital de Durazno

Hospital de Durazno

Foto: Presidencia de la República

Una anciana de 84 años cayó en un aljibe de seis metros de profundidad en el departamento de Durazno, fue rescatada por las autoridades locales y actualmente está internada en el hospital departamental mientras avanza su recuperación.

Sobre el mediodía del miércoles la mujer cayó dentro del aljibe y el hecho les fue notificado a los oficiales de la comisaría de la localidad de Blanquillo, quienes acudieron hasta el lugar.

Las autoridades encontraron a la mujer dentro del pozo de 1,20 metros de diámetro agarrada de la cadena del balde para extraer agua. La anciana estaba "con signos de hipotermia" y "con la cabeza fuera del agua", informaron desde la Jefatura de Policía de Durazno. El aljibe contenía aproximadamente dos metros de agua.

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Los policías lograron tranquilizar a la mujer y uno de ellos descendió con una escalera prestada por la UTE. Ahí, aseguró a la víctima mediante una cinta de sujeción colocada alrededor de su cuerpo y posteriormente la extrajeron mediante la fuerza de los demás policías que se encontraban en el lugar.

Tras el rescate fue llevada a la policlínica local en ambulancia y luego derivada al Hospital Durazno. La anciana continúa en este último centro de salud a la espera de que le den el alta, confirmaron fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a El Observador.

El médico actuante expidió un informe del caso donde constata que la víctima cayó en el aljibe, que estaba consciente y que se le observó hipotermia.

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