Anciana de 84 años cayó a aljibe y fue rescatada con signos de hipotermia: está internada en el hospital de Durazno

Una anciana de 84 años cayó en un aljibe de seis metros de profundidad en el departamento de Durazno, fue rescatada por las autoridades locales y actualmente está internada en el hospital departamental mientras avanza su recuperación.
Sobre el mediodía del miércoles la mujer cayó dentro del aljibe y el hecho les fue notificado a los oficiales de la comisaría de la localidad de Blanquillo, quienes acudieron hasta el lugar.
Las autoridades encontraron a la mujer dentro del pozo de 1,20 metros de diámetro agarrada de la cadena del balde para extraer agua. La anciana estaba "con signos de hipotermia" y "con la cabeza fuera del agua", informaron desde la Jefatura de Policía de Durazno. El aljibe contenía aproximadamente dos metros de agua.
Los policías lograron tranquilizar a la mujer y uno de ellos descendió con una escalera prestada por la UTE. Ahí, aseguró a la víctima mediante una cinta de sujeción colocada alrededor de su cuerpo y posteriormente la extrajeron mediante la fuerza de los demás policías que se encontraban en el lugar.
Tras el rescate fue llevada a la policlínica local en ambulancia y luego derivada al Hospital Durazno. La anciana continúa en este último centro de salud a la espera de que le den el alta, confirmaron fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a El Observador.
El médico actuante expidió un informe del caso donde constata que la víctima cayó en el aljibe, que estaba consciente y que se le observó hipotermia.