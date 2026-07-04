Femicidio en Durazno: asesinaron a una mujer de 42 años con un arma blanca y buscan a su pareja como posible responsable

Una mujer de 42 años fue asesinada con un arma blanca en su casa de Ciudad del Carmen, departamento de Durazno; la Policía está investigando si el autor es su pareja, un hombre de 41 años al que se lo está buscando.

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Los hechos se desarrollaron en el domicilio de la víctima en momentos que se encontraba cuidando tres niñas de 8, 11 y 12 años, además estaba en el lugar su hijo de 13 años. Las autoridades tomaron conocimiento poco después de las 06:00 de este sábado.

El arma fue encontrada en la casa y se trabaja para encontrar al hombre de 41 años. Antes de este caso, no se habían registrado denuncias por casos de violencia doméstica entre la pareja.

Al lugar concurrieron personal superior de la Jefatura de Policía, la directora departamental de Violencia Doméstica y Género, Policía Científica y asistencia médica. El caso es investigado por la Fiscalía de 2do Turno de este departamento.