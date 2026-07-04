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Eliminarán de la Rendición de Cuentas artículo que deja listado de establecimientos ganaderos que sean objeto de observación sanitaria

El oficialismo mantendrá artículo que deja sanciones preceptivas a establecimientos que incumplan estas medidas

4 de julio de 2026 15:41 hs
Alfredo Fratti, ministro de Ganadería

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería

Foto: Martin Martinez / FocoUy

El gobierno eliminará de la Rendición de Cuentas el artículo que deja listado de establecimientos ganaderos que hayan sido objeto de observación sanitaria como consecuencia de la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas o contaminantes ambientales en productos de origen animal.

A pesar de esto, sí mantendrán el artículo siguiente que sanciona a los establecimientos cuando se detecte la presencia de estos residuos. En tal caso la medida tendrá "carácter preventivo y provisional" y "no podrá exceder el plazo de noventa días", explica el artículo 137 de esta Rendición.

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti decidió que bajará el artículo 136, es decir el de la lista de observados, tras una reunión con los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Frente Amplio. "Nos pareció que no era conveniente tener un listado porque en definitiva la sanción por no respetar los tiempos de espera cuando se envía ganado al frigorífico, ya estaba con el tema de los 90 días", dijo el ministro en diálogo con El Observador.

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En caso de que se compruebe que la carne tiene tiene residuos de medicamentos contra la garrapata o antibióticos, "en principio por 90 días no podes mandar ganado a frigorífico", añadió Fratti, aunque detalló que "esos 90 días se pueden deducir si se presenta un plan estratégico de trabajo, con veterinario privado que sea de recibo de los veterinarios oficiales".

"Hasta ahora habían sanciones pero eran inaplicables, porque cada vez que quisimos sancionar suspendiendo a alguien nos interponían un recurso jurídico y no se podía", agregó el secretario de Estado.

A modo de ejemplo, el ministro comentó que si "tuviste tratamientos de animales con un garrapaticida, hay que esperar para mandar a faena", porque "cuando no se respetan los tiempos aparecen los residuos de medicamentos que son los motivos por los cuales China ha devuelto un contenedor".

"Por eso nosotros incluimos en todos los garrapaticida un octógono que dice los días de espera. Hasta ahora estaba en una letra chica", sentenció.

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