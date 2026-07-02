Gasto adicional previsto en la Rendición de Cuentas se financiará con impuesto a autos eléctricos y otros votados en 2025, dijo Oddone

El aumento del gasto en US$ 31 millones previsto en la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento se financiará con la aplicación del Impuesto Específico Interno (IMESI) que se aplicará a los autos eléctricos de determinado valor y con los impuestos que fueron votados en 2025, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone .

La Rendición de Cuentas prevé este aumento , además de la asignación de US$ 50 millones que ya habían sido votados en el Presupuesto Nacional . El ministro de Economía ha dicho, sin embargo, que esto no altera las metas presupuestales y fiscales .

¿De dónde saldrán entonces los fondos para costear el gasto adicional de US$ 31 millones? En conferencia de prensa en el Parlamento —luego de reunirse con la bancada de diputados frenteamplistas—, Oddone explicó que se financiará con impuestos que ya fueron votados en 2025 y una " reducción del gasto tributario " vinculado a los autos eléctricos .

Lo primero, relacionado con los impuestos votados en 2025 , refiere a algunas iniciativas que se aprobaron con el Presupuesto Nacional: el llamado "impuesto Temu", el Impuesto Mínimo Global y el gravamen de IRPF a los incrementos patrimoniales derivados de activos en el exterior .

Sobre estos, Oddone aseguró que en la Rendición de Cuentas 2025 "fueron reestimados y su producido, en principio" sería "mayor" al previsto inicialmente.

Respecto a los autos eléctricos, el gobierno promulgó un decreto días atrás que establece que, a partir de enero de 2027, los autos eléctricos con un valor de importación mayor a US$ 19.000 pasarán a tributar IMESI de forma escalonada. Una primera franja de vehículos con valor de importación de entre US$ 19.001 Y US$ 27.000 tributará un IMESI del 5%. Y una segunda, que irá a partir de US$ 27.001, tributará IMESI del 9%.

Esta última medida, dijo Oddone en conferencia, aportará US$ 16,5 millones de los US$ 31 millones que se prevén de gasto adicional, si es que la Rendición de Cuentas se aprueba en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayorías, por lo que precisa de al menos dos votos de la oposición.

El proyecto pasado resultó aprobado con dos votos de Cabildo Abierto.

El gasto adicional de US$ 31 millones previsto en la Rendición de Cuentas está destinado, sobre todo, a la unificación del sistema de transferencias para combatir la pobreza infantil. Esto redundará en la unificación de cuatro partidas distintas en una sola y en un aumento del monto (llegando a los $ 10 mil mensuales por niño), que tendrá en cuenta la situación socioeconómica de cada hogar.

Con estos cambios, el gobierno aspira a reducir 25% la pobreza infantil en los próximos años.

Oddone sostuvo este jueves que los primeros efectos de esta política deberían verse en las mediciones de pobreza de 2028 en relación a 2027, pero no en una magnitud de -25%.

"Ese resultado es la meta a la que finalmente se arribaría con la totalidad de la política", aclaró el ministro y dijo que esa reducción debería darse "en 2029 o 2030", salvo que se presente "alguna restricción fiscal adicional".