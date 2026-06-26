Consejo de Ministros: Rendición de Cuentas aumentará gasto en US$ 31 millones y estiman reducir 25% pobreza infantil

La Rendición de Cuentas que presentará el gobierno de Yamandú Orsi el próximo 30 de junio no será de gasto cero , ya que incluirá un aumento de US$ 31 millones , además de los US$ 50 millones que ya estaban previstos en el Presupuesto Nacional aprobado el año pasado.

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Así lo anunció en una conferencia de prensa posterior a la reunión el ministro de Economía, Gabriel Oddone .

El economista aseguró que el proyecto no será de "artículo único" ni de "gasto cero".

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" Es de varios artículos y con incremento de gasto, porque estamos hablando de un adicional de US$ 31 millones respecto al Presupuesto anterior y una refocalización de prioridades en función de urgencias que han ido apareciendo", dijo Oddone.

De esta manera, recordó que en el Presupuesto ya se previó una partida de US$ 50 millones a ejecutarse en 2027.

Los US$ 31 millones adicionales, entonces, serán destinados al "financiamiento de la unificación del sistema de transferencias".

Pese a este aumento, Oddone aseguró en la conferencia que no habrá "ninguna revisión de las metas fiscales" que se trazaron en el Presupuesto y que se mantendrán.

"Se trata de metas fijadas en materia fiscal que ya conocen", dijo en relación a la regla fiscal, el resultado fiscal y el tope de endeudamiento. "Esas metas se mantienen todas".

Oddone también explicó que la Rendición de Cuentas tendrá cuatro ejes prioritarios: infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle.

Respecto a la infancia, se trata del "corazón" del proyecto y la "prioridad de reasignaciones" que se harán.

A excepción de los cambios propuestos en infancia, los otros ejes serán financiados con reasignaciones presupuestales y racionalización del gasto, informó Oddone.

Reducción de la pobreza infantil en 25%

El gobierno promoverá en la Rendición de Cuentas una "profunda transformación del sistema de protección social asociado a la infancia y la adolescencia", sostuvo en la conferencia de prensa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

De esta manera, se creará una "asignación única para la infancia y la adolescencia", en lugar de las cuatro transferencias para esta población que existen hoy (asignaciones contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza).

Entre esos cambios, además, se ampliarán los montos de las asignaciones "en función del grado de vulnerabilidad a la que están asociados los niños".

"Vamos a construir un sistema de transferencias unificado donde el monto se diferenciará en función del decil de ingreso al que pertenecen los hogares", explicó Arim.

Oddone, por otra parte, detalló cómo será el aumento para cada uno de los deciles:

Primer quintil: hoy la asignación es de $ 5.371, va a pasar a ser de $ 10.000.

Segundo quintil: hoy la asignación es de $ 4.400, va a pasar a ser de $ 10.000.

Tercer quintil: hoy la asignación es de $ 3.032, va a ser de $ 6.600.

Cuarto quintil: hoy la asignación es de $ 3.332, va a ser de $ 6.600.

Quinto quintil: hoy la asignación es de $ 2.796, va a ser de $ 3.300.

El ministro de Economía sostuvo que estos cambios impactarán en aproximadamente 50 mil niños.

Se comenzarán a aplicar desde el año que viene para los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027, pero luego el gobierno prevé ir incluyendo a aquellos nacidos posteriormente.

Arim subrayó que el aumento en las transferencias es "sustantivo", por encima del "80% del nivel de transferencias que actualmente reciben los hogares", por lo que "es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos".

"Nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería en el orden del 25%", dijo el director de la OPP.