Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 11 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 11 de agosto una jornada fría en todo Uruguay, con temperaturas mínimas de hasta 0 °C, heladas en varias zonas del país y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h.
Montevideo y Área Metropolitana
Para Montevideo y el área metropolitana, Meteorología pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 11 °C.
Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y soplarán vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche continuará nuboso y con bajas temperaturas. El viento será del sureste y este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Hasta 0 °C y heladas en el este
El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 0 °C y una máxima de 13 °C.
Inumet espera una mañana nubosa, con períodos de cubierto, bajas temperaturas y heladas, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 20 km/h.
Durante la tarde y la noche seguirá nuboso y podrán registrarse neblinas y bancos de niebla, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h.
Heladas y mínima de 1 °C en el oeste
Para el oeste del país, Inumet pronostica temperaturas de entre 1 °C y 12 °C.
La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, y se esperan bajas temperaturas, heladas y neblinas. El viento será del sector este, de entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche continuará nuboso y frío, mientras que los vientos del sureste y este aumentarán su intensidad y se ubicarán entre 20 y 40 km/h.
Rachas de hasta 50 km/h y posibles lluvias en el norte
En el norte, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 °C y una máxima de 15 °C.
Para la mañana se espera cielo nuboso, bajas temperaturas y probables heladas agrometeorológicas. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Hacia la tarde y la noche estará nuboso a cubierto y habrá baja probabilidad de precipitaciones.
El viento será uno de los aspectos a tener en cuenta en esta zona: soplará del sureste a velocidades de entre 20 y 40 km/h y podrá registrar rachas de hasta 50 km/h.