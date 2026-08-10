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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 11 de agosto

Montevideo tendrá una mínima de 5 °C y una máxima de 11 °C, según el pronóstico de Inumet

10 de agosto de 2026 21:00 hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 11 de agosto una jornada fría en todo Uruguay, con temperaturas mínimas de hasta 0 °C, heladas en varias zonas del país y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Meteorología pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y soplarán vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y la noche continuará nuboso y con bajas temperaturas. El viento será del sureste y este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hasta 0 °C y heladas en el este

El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 0 °C y una máxima de 13 °C.

Inumet espera una mañana nubosa, con períodos de cubierto, bajas temperaturas y heladas, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche seguirá nuboso y podrán registrarse neblinas y bancos de niebla, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h.

Heladas y mínima de 1 °C en el oeste

Para el oeste del país, Inumet pronostica temperaturas de entre 1 °C y 12 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, y se esperan bajas temperaturas, heladas y neblinas. El viento será del sector este, de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche continuará nuboso y frío, mientras que los vientos del sureste y este aumentarán su intensidad y se ubicarán entre 20 y 40 km/h.

Rachas de hasta 50 km/h y posibles lluvias en el norte

En el norte, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 °C y una máxima de 15 °C.

Para la mañana se espera cielo nuboso, bajas temperaturas y probables heladas agrometeorológicas. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche estará nuboso a cubierto y habrá baja probabilidad de precipitaciones.

El viento será uno de los aspectos a tener en cuenta en esta zona: soplará del sureste a velocidades de entre 20 y 40 km/h y podrá registrar rachas de hasta 50 km/h.

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