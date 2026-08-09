Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 9 de agosto

El frío se mantiene como protagonista en la última jornada del fin de semana, con heladas en gran parte del país y cielos mayormente claros, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 11 °C . Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso , con un viento de entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

En la tarde y la noche el cielo continuará claro y algo nuboso , con un viento algo más intenso, de entre 20 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

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Para el norte del país, Inumet pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C .

La mañana se presentará clara y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de heladas. El viento soplará con una intensidad de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con un viento de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país se espera una temperatura mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con heladas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche el cielo pasará a estar claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. El viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Este

Para el este del país, Inumet prevé una mínima de 1 °C y una máxima de 14 °C.

La mañana llegará clara y algo nuboso, con heladas y neblinas. El viento será más intenso que en el resto del país, de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones, además de neblinas. El viento se mantendrá entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h en zonas costeras.