Car One celebra el Día del Niño regalando una PlayStation 5 Digital con la seña de un 0 km o usado

El sábado 8 y domingo 9 de agosto, Car One Canelones será sede de dos jornadas especiales en las que reunirá la oferta de las principales marcas representadas por Grupo Santa Rosa, con test drives, promociones exclusivas , actividades para toda la familia y una agenda de propuestas pensadas para disfrutar durante todo el fin de semana.

Como principal atractivo y en el marco del Día del Niño, quienes señen un vehículo 0 km o usado durante el fin de semana recibirán de regalo una PlayStation 5 Digital , una promoción especialmente diseñada para celebrar esta fecha y brindar un beneficio adicional a quienes decidan concretar la compra de su próximo vehículo.

Los visitantes podrán conocer y probar las últimas novedades de Renault, Nissan, GWM, Omoda, Jaecoo, Changan, Deepal, Leapmotor, Xpeng, Zeekr, Mitsubishi y JMC, además de recorrer la propuesta de Car One Usados, todo en un mismo lugar. A lo largo del fin de semana, cada una de las marcas ofrecerá actividades, premios y beneficios especiales para que las familias puedan disfrutar de una experiencia diferente mientras conocen las distintas opciones disponibles.

En el caso de Car One Usados, quienes estén buscando un vehículo contarán con el respaldo de una propuesta diferencial. Todos los automóviles del stock poseen certificación técnica del Automóvil Club del Uruguay (ACU), garantía de documentación y una garantía mecánica de un año o 30.000 kilómetros para motor y caja de cambios. Además, disponen de una garantía de satisfacción que permite probar el vehículo durante siete días o hasta 500 kilómetros y, en caso de no quedar conformes, cambiarlo por otro modelo o solicitar la devolución del dinero.

La actividad se desarrollará en Car One Canelones, ubicado en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, con entrada libre para todo público. El complejo abrirá sus puertas de 10:00 a 20:00 horas durante ambas jornadas.