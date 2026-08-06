La aerolínea Azul volverá a conectar Montevideo y Porto Alegre a partir de diciembre

A partir del 14 de diciembre Azul Linhas Aereas retomará la ruta aérea entre Montevideo y Porto Alegre, será en dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes con vuelos que saldrán desde la ciudad brasileña a las 11 horas y partirán desde Montevideo a las 14 horas.

Según informó la propia aerolínea, los pasajes para la nueva operación estarán a la venta a partir del 13 de agosto. En el anuncio la compañía hace hincapié en que se trata de “uno de los vuelos internacionales más esperados por los gauchos”.

Además, la aerolínea confirmó que volará al aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este durante la temporada de verano.

A fines de 2025 Azul Linhas Aéreas mantuvo extensas negociaciones con Grupo Abra- empresa que controla GOL y Avianca- para fusionar Azul y GOL luego de que la firma presentara bancarrota a mediados de ese año al adherirse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

Finalmente las aerolíneas siguieron caminos separados y Azul avanzó hacia su reestructuración. El consejero delegado de Azul, John Rodgerson, expresó en diversos medios internacionales que la firma cerró el año con “sólidos resultados financieros y operativos en el que se batieron varios récords históricos. Estos pusieron de manifiesto el éxito de nuestra reestructuración al amparo del Capítulo 11, que concluyó en menos de nueve meses”.

En el último mes American Airlines fue autorizada por la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil a formar parte del capital accionario de Azul Linhas Aéreas. De este modo la aerolínea pasaría a tener el 8% de participación en la compañía sudamericana, que hoy se divide en un 8,7% para el fondo Readystate, 8,6% para United Airlines, 8,1% para BlackBarn, 5,1% para VR Global y el 69,5% restante entre accionistas minoritarios.