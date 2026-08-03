Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
lluvia ligera
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MEDIO Y MEDIO

Medio y Medio aterriza en Brasil: el festival tendrá su tercera edición en Rio de Janeiro

El festival nacido en Punta Ballena tendrá una nueva instancia en la ciudad brasileña, donde se presentarán desde Agarrate Catalina y Martín Buscaglia, a Lisandro Aristimuño y María Gadú

3 de agosto de 2026 10:47 hs
Festival Medio y Medio

Festival Medio y Medio

Festival Medio y Medio

El clásico festival Medio y Medio, que nació en Punta Ballena y se convirtió en un clásico de cada verano en ese rincón de la costa uruguaya, llegará por tercera vez en su historia a Río de Janeiro, en una búsqueda por construir un puente entre Brasil, Uruguay y Argentina.

En su edición brasileña, el festival se compondrá de tres noches con grandes artistas, invitados sorpresa, gastronomía de autor y el espíritu que mantiene desde hace 30 años y que es parte de su esencia.

La cita será los días 13, 14 y 15 de agosto y tendrá lugar en la sala de espectáculos Circo Voador, ubicada en el barrio carioca de Lapa.

Más noticias

La Fiesta de la X anunció más artistas y el precio de sus entradas: los detalles del evento

La casa de Margarita Xirgu en Punta Ballena fue declarada Monumento Histórico Nacional: semblanza del lugar donde la actriz catalana encontró paz en el exilio

El 13 de agosto, Medio y Medio abrirá con el espectáculo de la murga Agarrate Catalina —que en 2026 año cumple 25 años—, Paulinho Moska, Lisandro Aristimuño, Martín Buscaglia, Boom Boom Kid y Paul Higgs en formato DJ.

El 14, en tanto, el evento seguirá con los shows de María Gadú, Marilina Bertoldi, Camila Ferrari y el set del DJ Iniciais BB.

Por último, el cierre del 15 quedará a cargo de Mart'nália sumado a un artista sorpresa, Mosquito (Roda de Samba), Moreno Veloso y DJ Orkidia.

Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Eventim y en la web medioymedio.com.

Las más leídas

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

Una mujer se encuentra grave tras ser atropellada por un motociclista que hacía maniobras imprudentes en Ruta 8

Ráfaga de disparos contra un vehículo cerca del Gran Parque Central dejó dos personas heridas

Temas

Medio y Medio Brasil Río de Janeiro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos