Medio y Medio aterriza en Brasil: el festival tendrá su tercera edición en Rio de Janeiro

El clásico festival Medio y Medio , que nació en Punta Ballena y se convirtió en un clásico de cada verano en ese rincón de la costa uruguaya, llegará por tercera vez en su historia a Río de Janeiro, en una búsqueda por construir un puente entre Brasil, Uruguay y Argentina.

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En su edición brasileña, el festival se compondrá de tres noches con grandes artistas, invitados sorpresa, gastronomía de autor y el espíritu que mantiene desde hace 30 años y que es parte de su esencia.

La cita será los días 13, 14 y 15 de agosto y tendrá lugar en la sala de espectáculos Circo Voador , ubicada en el barrio carioca de Lapa.

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El 13 de agosto, Medio y Medio abrirá con el espectáculo de la murga Agarrate Catalina —que en 2026 año cumple 25 años—, Paulinho Moska, Lisandro Aristimuño, Martín Buscaglia, Boom Boom Kid y Paul Higgs en formato DJ.

El 14, en tanto, el evento seguirá con los shows de María Gadú, Marilina Bertoldi, Camila Ferrari y el set del DJ Iniciais BB.

Por último, el cierre del 15 quedará a cargo de Mart'nália sumado a un artista sorpresa, Mosquito (Roda de Samba), Moreno Veloso y DJ Orkidia.

Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Eventim y en la web medioymedio.com.