Una mujer se encuentra grave tras ser atropellada por un motociclista que hacía maniobras imprudentes en Ruta 8

Una mujer de 64 años resultó gravemente herida este domingo luego de ser atropellada por un motociclista mientras caminaba junto a otro peatón por la banquina de Ruta 8, a la altura del kilómetro 14, informó Policía Caminera.
Según la información primaria de la Policía, el siniestro ocurrió sobre las 14:10 por causas que continúan bajo investigación.
De acuerdo con declaraciones de testigos recogidas por los funcionarios, el motociclista, de 19 años, circulaba en el mismo sentido que los peatones —de norte a sur— y lo hacía de forma imprudente, realizando maniobras con la rueda delantera levantada (wheelie), cuando embistió a la pareja.
El conductor de la moto no posee licencia de conducir. La prueba de espirometría arrojó resultado negativo y el joven resultó ileso.
Los peatones involucrados tienen 53 y 64 años. El hombre no sufrió lesiones, mientras que la mujer fue trasladada en estado grave al Servicio Médico Integral (SMI).
El diagnóstico primario indica que presenta politraumatismo de cráneo y una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo.
La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.