Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO GRAVE

Una mujer se encuentra grave tras ser atropellada por un motociclista que hacía maniobras imprudentes en Ruta 8

El conductor de la moto, un joven de 19 años, no posee licencia de conducir y circulaba con la rueda delantera levantada, según testigos

2 de agosto de 2026 20:42 hs
Policía Caminera

Policía Caminera

Foto: Policía Caminera

Una mujer de 64 años resultó gravemente herida este domingo luego de ser atropellada por un motociclista mientras caminaba junto a otro peatón por la banquina de Ruta 8, a la altura del kilómetro 14, informó Policía Caminera.

Según la información primaria de la Policía, el siniestro ocurrió sobre las 14:10 por causas que continúan bajo investigación.

De acuerdo con declaraciones de testigos recogidas por los funcionarios, el motociclista, de 19 años, circulaba en el mismo sentido que los peatones —de norte a sur— y lo hacía de forma imprudente, realizando maniobras con la rueda delantera levantada (wheelie), cuando embistió a la pareja.

Más noticias

Mujer de 66 años mató a puñaladas a su hermana de 56 y luego se suicidó tomando medicamentos en el Chuy

Policía identificó a la mujer que murió en una ruta cercana a Aguas Dulces y localizó a ocupantes de un auto que pasó por la zona

El conductor de la moto no posee licencia de conducir. La prueba de espirometría arrojó resultado negativo y el joven resultó ileso.

Los peatones involucrados tienen 53 y 64 años. El hombre no sufrió lesiones, mientras que la mujer fue trasladada en estado grave al Servicio Médico Integral (SMI).

El diagnóstico primario indica que presenta politraumatismo de cráneo y una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo.

La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Las más leídas

Transferencias monetarias: por qué el modelo uruguayo termina castigando a los más vulnerables

La casa de Margarita Xirgu en Punta Ballena fue declarada Monumento Histórico Nacional: semblanza del lugar donde la actriz catalana encontró paz en el exilio

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Temas

mujer

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos