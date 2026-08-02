Una mujer se encuentra grave tras ser atropellada por un motociclista que hacía maniobras imprudentes en Ruta 8

Una mujer de 64 años resultó gravemente herida este domingo luego de ser atropellada por un motociclista mientras caminaba junto a otro peatón por la banquina de Ruta 8 , a la altura del kilómetro 14, informó Policía Caminera .

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Según la información primaria de la Policía, el siniestro ocurrió sobre las 14:10 por causas que continúan bajo investigación.

De acuerdo con declaraciones de testigos recogidas por los funcionarios, el motociclista, de 19 años , circulaba en el mismo sentido que los peatones —de norte a sur— y lo hacía de forma imprudente , realizando maniobras con la rueda delantera levantada (wheelie), cuando embistió a la pareja.

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El conductor de la moto no posee licencia de conducir . La prueba de espirometría arrojó resultado negativo y el joven resultó ileso.

Los peatones involucrados tienen 53 y 64 años. El hombre no sufrió lesiones, mientras que la mujer fue trasladada en estado grave al Servicio Médico Integral (SMI).

El diagnóstico primario indica que presenta politraumatismo de cráneo y una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo.

La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.