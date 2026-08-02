Las posiciones de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional ante Progreso y cómo quedó el descenso

Nacional derrotó este domingo 2-1 a Progreso, en el cierre del grupo B del Torneo Intermedio, y logró subir hasta el segundo escalón de la serie, pero no pudo obtener su boleto en la final ya que Wanderers terminó primero.

Los tres puntos, sufridos, que logró el equipo de Jorge Bava sirven para la Tabla Anual donde los tricolores le descontaron puntos a Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque.

Peñarol quedó como único líder al ganarle el sábado con autoridad a Cerro Largo.

Nacional 2-1 Progreso por el Torneo Intermedio: con Maximiliano Gómez al rescate, el tricolor ganó a duras penas contra un rival en zona de descenso y que jugó con 10 por 62 minutos

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Nacional alcanzó la línea de City Torque con 35 puntos y arrancará el Torneo Clausura a 8 puntos de distancia de Peñarol, rival al que visitará en la segunda fecha.

En zona de Copa Libertadores se van ubicando Peñarol, Depor Maldonado, Racing y City Torque. El campeón de la Copa AUF Uruguay será Uruguay 4 en la Copa 2027.

En zona de Copa Sudamericana están Nacional, Wanderers, Albion y Central Español.

En la zona de descenso, Wanderers salió a la luz saltanto por encima de Cerro y Danubio. Progreso quedó hundido y están en zona de bajar el villero y los franjeados. Pero la lucha es frenética. El campeón del Intermedio clasificará a la Copa Sudamericana, siempre y cuando ese equipo esté en Primera División en 2027.