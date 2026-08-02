Nacional vs Progreso EN VIVO por el Torneo Intermedio: Maxi Gómez abre la cuenta de cabeza tras un centro de Verón Lupi desde la derecha

Lo que dijo Jorge Bava antes del partido contra Progreso

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, declaró ante el canal oficial del evento: "Es una oportunidad de poder levantar cabeza de una buena vez por todas acá en casa y de empezar con expectativas un nuevo torneo",

"El equipo mostró muchas cosas, hay de dónde agarrarse y de dónde construir", comentó en referencia al primer tiempo que Nacional hizo el martes con Tigre en Buenos Aires. "Hay que manejar ese ritmo de juego, esa intensidad, presionar alto, arriesgar, jugar. Fue un gran primer tiempo y tenemos que mantenerlo", agregó.

Bava dijo que Nacional jugará con un 4-1-3-2 que no es rígido y habló sobre la posición de Luciano Boggio como volante por izquierda. "Siempre me gusta dar libertad para que el jugador tome decisiones desde su posición y él lo interpreta muy bien".