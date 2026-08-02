Nacional se enfrenta con Progreso, desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central, en el partido con el que cerrará su pobre participación en el grupo B del Torneo Intermedio. Tras quedar eliminado entre semana en Copa Sudamericana al equipo de Jorge Bava solo le queda empezar a sumar para la Tabla Anual y luego enfocarse de lleno en el Torneo Clausura.
Nacional vs Progreso EN VIVO por el Torneo Intermedio: Maxi Gómez abre la cuenta de cabeza tras un centro de Verón Lupi desde la derecha
Sin chances de llegar a la final, Nacional cierra el Torneo Intermedio enfrentando a Progreso, rival que está en zona de descenso, con la misión impostergable para sumar en la Tabla Anual