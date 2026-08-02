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Nacional vs Progreso EN VIVO por el Torneo Intermedio: Maxi Gómez abre la cuenta de cabeza tras un centro de Verón Lupi desde la derecha

Sin chances de llegar a la final, Nacional cierra el Torneo Intermedio enfrentando a Progreso, rival que está en zona de descenso, con la misión impostergable para sumar en la Tabla Anual

2 de agosto 2026 - 16:36hs
Agustín Ocampo y Maximiliano Gómez

Agustín Ocampo y Maximiliano Gómez

Foto: @Nacional
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Luis Mejía  Foto: @Nacional

EN VIVO

Nacional se enfrenta con Progreso, desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central, en el partido con el que cerrará su pobre participación en el grupo B del Torneo Intermedio. Tras quedar eliminado entre semana en Copa Sudamericana al equipo de Jorge Bava solo le queda empezar a sumar para la Tabla Anual y luego enfocarse de lleno en el Torneo Clausura.

Las estadísticas completas del partido

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Minuto 48: final del primer tiempo

Se termina la primera mitad. Nacional gana 1-0 con gol de Maxi Gómez de cabeza. Dos pelotas en los palos antes alternados con un par de zozobras defensivas. El equipo arrancó con 10' iniciales de alta intensidad pero luego se cayó. La roja de Agustín Ocampo, muy bien decretada por Javier Feres, le allanó el camino.

Minuto 41: gol de Maxi Gómez

Mal Progreso. Un pase atrás regala la pelota. Arranca Verón Lupi por derecha, saca un centro que cobra altura al rebotar en el marcador, se queda toda la defensa y Maxi Gómez cabecea solo contra Requena, bastante desacomodado en su gesto técnico. La pelota le pasa entre las piernas, pica, pega en el travesaño y entra. Nacional 1-0.

Minuto 40: palo de Boggio

Remate en el área de Progreso, rebote cuando Requena se tiraba, cabezazo de Boggio y palo derecho que salva a Progreso, de milagro porque el golero estaba caído.

Minuto 37: peligro en el área de Nacional

Pase profundo de Trasante para la subida de Álvarez, mala salida de Mejía, centro e intento fallido de chilena de Juambeltz. No aprovecha, por ahora, Nacional su superioridad numérica.

Minuto 28: expulsado Agustín Ocampo

Feísima entrada del Koala Agustín Ocampo sobre el juvenil Agustín Dos Santos. Roja sin discusión. Bien sacada por Feres en tiempo real.

Minuto 27: tiro libre en el palo

Desde un ángulo ideal para un zurdo, Maxi Gómez le dio de derecha. La rozó Requena y dio de lleno en el travesaño. Se salvó Progreso.

Minuto 25: primera amarilla del partido

Penetra Gómez al área y Ramiro Cristóbal le da un leve toque de atrás. Tiro libre porque fue afuera y amarilla porque según Feres había ataque prometedor.

Minuto 15: primera llegada de Progreso

Buena transición ofensiva de Progreso. Se descolgó Juambeltz por izquierda, anticipó el lateral Álvarez entrando en diagonal. No le dio bien de zurda, alto y afuera.

Minuto 14: Progreso se adelanta en el campo

Nacional se lanzó con todo sobre el área de Progreso en el inicio y encontró facilidades por la derecha de su ataque. Cándido acompañó también con peligro por el ala opuesta. Ahora Progreso se adelanta tras pasar el sofocón inicial. Empate 0-0.

El padre en el banco, el hijo en la cancha

Jonathan Dos Santos está en el banco de suplentes de Progreso. Su hijo, Agustín Dos Santos, es titular en Nacional.

40 segundos: Requena salva el arco de Progreso

Pelotazo largo de Calvo, cruzado, la baja de cabeza Ancheta a Verón Lupi, este la pone al medio, remata, salva Requena tirándose de cabeza a la pelota. Maxi Gómez pidió penal porque Boggio iba en busca del rebote e impactó con su canilla la cabeza del golero rival que queda en el piso.

Lo que dijo Jorge Bava antes del partido contra Progreso

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, declaró ante el canal oficial del evento: "Es una oportunidad de poder levantar cabeza de una buena vez por todas acá en casa y de empezar con expectativas un nuevo torneo",

"El equipo mostró muchas cosas, hay de dónde agarrarse y de dónde construir", comentó en referencia al primer tiempo que Nacional hizo el martes con Tigre en Buenos Aires. "Hay que manejar ese ritmo de juego, esa intensidad, presionar alto, arriesgar, jugar. Fue un gran primer tiempo y tenemos que mantenerlo", agregó.

Bava dijo que Nacional jugará con un 4-1-3-2 que no es rígido y habló sobre la posición de Luciano Boggio como volante por izquierda. "Siempre me gusta dar libertad para que el jugador tome decisiones desde su posición y él lo interpreta muy bien".

Así jugará Progreso contra Nacional

Equipo arbitral para Nacional vs Progreso

Javier Feres será el juez central del partido asistido por Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro será Juan Cianni. En el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad,

Nacional recordó el Mundial de 1930

Con el Mundial ya terminado, Nacional recordó con esta placa que en 1930 el Gran Parque Central fue escenario de uno de los partidos inaugurales del Mundial de 1930.

El partido se jugó el domingo 13 de julio de 1930 y Estados Unidos goleó 3-0 a Bélgica.

A la misma hora en el Parque de los Pocitos, estadio de Peñarol, Francia goleó 4-1 a México y ahí Lucien Laurent marcó el primer gol de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA.

Si bien Nacional publicó que se jugó "el primer partido" en realidad Estados Unidos vs Bélgica fue uno de los dos partidos inaugurales.

Es más, el torneo se iba a disputar únicamente en el Estadio Centenario pero como su construcción se realizó muy sobre la fecha de inicio, el viernes 11 de julio el comité organizador decidió jugar los primeros partidos en el Parque y en Pocitos. El Centenario se inauguró el 18 de julio con el triunfo de Uruguay sobre Perú.

Jorge Bava mete un solo cambio

Con respecto al equipo que el martes le ganó 1-0 a Tigre, Jorge Bava mete una sola variante: sale Alexis Martín Arias en el arco y ataja Luis Mejía. El cambio se debe a que Arias está suspendido porque fue expulsado en el último partido del Torneo Intermedio, contra Wanderers.

Así jugará Nacional contra Progreso

Antecedentes de Nacional vs Progreso

En toda la historia, Nacional jugó 79 partidos contra Progreso con 51 triunfos, 13 empates y 15 derrotas. Marcó 183 goles y recibió 92 el tricolor.

Por el Campeonato Uruguayo, desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya, jugaron en 55 ocasiones con 39 triunfos de Nacional, 7 empates y 9 victorias de Progreso.

Nacional ganó los últimos cinco partidos contra los gauchos, el anterior fue empate y Progreso no le gana desde setiembre de 2021 cuando lo derrotó en el Gran Parque Central 1-0 con gol de Gastón Colmán.

Nacional ya está en el Gran Parque Central

El duro golpe de Nacional en Copa Sudamericana

Nacional viene de quedar eliminado en 16avos de final de Copa Sudamericana a pesar de haber ganado el martes 2-1 contra Tigre de visitante. En la ida, de local, perdió 3-0.

Los convocados de Progreso

Los convocados de Nacional

Por dónde ver Nacional vs Progreso

Mirá en esta nota todos los detalles para el partido que arranca a las 18.30 entre los primeros equipos del bravo Nacional y del linajudo Progreso.

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