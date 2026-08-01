Peñarol y Wanderers disputarán la final del Torneo Intermedio: cuándo y dónde se jugará la definición

Peñarol venció 3-0 a Cerro Largo con un doblete de Abel Hernández y un tanto de Matías Arezo para clasificarse a la final del Torneo Intermedio , en la que enfrentará a Wanderers .

Al carbonero le bastaba con el empate para acceder a la definición, pero se floreó ante el arachán en el Campeón del Siglo y alcanzó su tercera final consecutiva del Intermedio. En 2024 accedió por primera vez a esta definición, que perdió ante Nacional por penales , y en 2025 superó al bolso por la misma vía.

Por otra parte, Wanderers se clasificó a la final luego de vencer 2-0 a Montevideo City Torque el viernes por la noche en el Estadio Charrúa, con tantos de Santiago Benítez y Luciano Cosentino.

El bohemio jugará su segunda final del Intermedio . En 2020 se enfrentó a Nacional, y tras empatar 0-0 en el tiempo regular perdió el encuentro por penales.

El sensacional Wanderers de Mathías Corujo frenó a Montevideo City Torque, le ganó 2-0 y clasificó a la final del Torneo Intermedio

Peñarol 3-0 Cerro Largo: el carbonero se floreó en el Campeón del Siglo, definirá el Torneo Intermedio con Wanderers y es puntero de la Tabla Anual

¿Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Intermedio?

La final del Intermedio está pactada para el miércoles 5 de agosto.

Esto se debe a que luego de que el paro de la Mutual de Futbolistas Profesionales atrasara un fin de semana el calendario, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió fijar la final entre semana para mantener la fecha de inicio prevista para el Torneo Clausura, el viernes 7 de agosto.

El horario y el estadio en el que se jugará todavía no está definido. La Mesa Ejecutiva debe reunirse para fijar la hora y el recinto en el que se disputará el encuentro, que en las finales entre un cuadro grande y un chico suele ser el Estadio Centenario.

Además, se debe estudiar un pedido para que la final no tenga tiempo extra si termina en empate en el tiempo regular, para que el partido pase directo a los penales. Esta solicitud debe ser votada por la mayoría de los clubes.