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El sensacional Wanderers de Mathías Corujo frenó a Montevideo City Torque, le ganó 2-0 y clasificó a la final del Torneo Intermedio

Los bohemios vencieron en el estadio Charrúa, en el que juegan los ciudadanos, con goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino

31 de julio 2026 - 19:01hs
Wanderers Montevideo City Torque
FOTO: @MVDCITYTORQUE

Wandereres venció 2-0 a Montevideo City Torque este viernes por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio en el Estadio Charrúa, y con esta victoria ganó la Serie B y clasificó a la final del segundo torneo de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El equipo dirigido por Mathías Corujo, que es una de las sensaciones del año, llegó a 15 puntos de los 21 posibles en el Intermedio y disputará el último partido del torneo, que valdrá un título, el próximo miércoles.

Torque, que también llegó con 12 puntos a esta última fecha, aspiraba a la final, pero su derrota lo dejó fuera de la definición.

Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo por Santiago Benítez, de cabeza, y Luciano Cosentino, tras gran pase de Joaquín Zeballos.

Wanderers enfrentará al ganador de la serie A, que este sábado se definirá entre Peñarol y Cerro Largo en el Campeón del Siglo.

Fueron expulsados Jonathan Urretaviscaya, quien se perderá la final, y a Diogo Guzmán, de Torque.

Esta victoria tuvo valor superlativo para los bohemios que salieron de la zona del descenso. Con los tres puntos que consiguieron este viernes superaron a Cerro y Danubio, además de Progreso que está seriamente comprometido, en la tabla que definirá los tres equipos que perderán la categoría.

Así se vivió la previa, el partido y las estadísticas:

Montevideo City Torque 0-2 Wanderers

Así están las tablas de posiciones en el Intermedio

Así está la tabla de goleadores del Intermedio

Así está la tabla del descenso

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