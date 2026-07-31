La apuesta por Diego Forlán en la selección uruguaya: en busca de paz, recuperar la confianza y ofrecer esperanza camino al Mundial 2030

El nuevo entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán , trabaja desde el miércoles en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), aunque aún no firmó contrato que lo vinculará hasta marzo o junio del año próximo, dependiendo de la participación de la selección sub 20 y la mayor.

Forlán será el entrenador de la sub 20 , que tiene el objetivo de jugar el Mundial del próximo año, y en forma interina estará al frente de la selección mayor .

Dirigirá en las cuatro fechas FIFA hasta marzo del año próximo (setiembre, octubre y noviembre 2026 y marzo 2027), y reunirá a los jugadores de la selección mayor en ocho partidos en los que tendrá el gran desafío de volver a recuperar la confianza y la unidad de un plantel que perdió la energía y acabó el ciclo de Marcelo Bielsa lejos del nivel que prometía originalmente el proyecto con el entrenador argentino.

Forlán llega como una apuesta del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien viene siguiendo desde el final de 2022, con el objetivo de instalar paz en la selección, recuperar la confianza y ofrecer esperanza camino al Mundial 2030.

Día 1 de Diego Forlán en el Complejo de la AUF como entrenador de la selección uruguaya: se reunió con dos técnicos y elogió las instalaciones

Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

Por allí avanza la apuesta por el exfutbolista. Porque la llegada de quien fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 es una apuesta, a un entrenador cuya carrera estuvo marcada por dos procesos cortos y en los que no alcanzó los objetivos (Peñarol y Atenas de San Carlos), pero buscan que en la caja de resonancia de la selección, en la que Forlán tiene un efecto especial, por su pasado histórico y ganador pueda construir un camino diferente al que transcurrió en sus dos primeras breves experiencias.

Entonces, el desafío de empezar a recuperar a los jugadores de esta generación en la mayor, que vivieron en su niñez a Forlán como ídolo, se plantea como el primer objetivo para el entrenador.

A partir de allí empezará a formarse el proyecto del nuevo técnico de combinado, cuyo destino aún no está escrito y lo irá redactando frase a frase con su estilo.

La imagen de Forlán en definitiva le da brillo a este ciclo que comenzará el lunes y que plantea estos desafíos camino al Mundial 2030.

Al final del Sudamericano sub 20 de febrero, si Uruguay no avanza al Mundial, o en junio tras el torneo de FIFA, se definirá si el recorrido de Forlán por el Complejo de la AUF fue un simple interinato o el paso de un crack como futbolista que también dejará su sello como entrenador de la selección.

La semana de Forlán en el Complejo de la AUF: Santiago Espasandín será su asistente en la sub 20

Forlán llegó el martes a Montevideo, luego de su presencia en el Mundial 2026 y de unas vacaciones con su familia, y el miércoles se presentó en el Complejo de la AUF para su día 1 con la selección.

El miércoles se reunió con Santiago Espasandín (entrenador de Nacional) y Andrés Rodríguez (Defensor Sporting), candidatos a ocupar la función de asistente en el cuerpo técnico que encabeza Forlán. El jueves recibió a Diego Jaume (Boston River). El elegido para completar el cuerpo técnico con Diego "Ruso" Pérez (primer asistente), Ignacio Bordad (entrenador de goleros) y Marcos Mansulino (preparador físico), es Espasandín.

El entrenador comenzará a trabajar el lunes con la selección sub 20 en el Complejo de la AUF, en los microciclos que este combinado realiza como parte de la preparación para el Sudamericano del próximo año. Ese grupo estará integrado por 27 futbolistas que convocó este jueves, entre los que se incluyen tres jugadores de Nacional y tres de Peñarol.

Forlán debutará con la selección mayor en la fecha FIFA de setiembre-octubre, en los partidos frente a Corea del Sur y Japón, además de otros dos encuentros que los celestes jugarán en esos países.