La decisión de la Conmebol y su postura frente a las intenciones de la FIFA de privatizar y reestructurar la gestión de los derechos comerciales del Mundial

La gobernanza del fútbol mundial atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión institucional a raíz de la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , conocida como el proyecto "FIFA Forward Enterprise (FFE)". La iniciativa contempla la creación de una filial encargada de gestionar los derechos comerciales y mediáticos del Mundial y otras competiciones de élite, con la intención de ceder entre un 20% y un 30% de las acciones a fondos de inversión privados. La maniobra provocó una violenta fractura entre el organismo con sede en Zúrich y las confederaciones continentales y en este caso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo pública su posición institucional mediante un comunicado este viernes.

El manifiesto oficial fue titulado “PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL” (con mayúsculas). En el texto, el ente sudamericano apela a la cautela y exige aclaraciones a la FIFA, distanciándose de posturas extremas pero marcando límites estrictos sobre la comercialización del deporte.

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"La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", comienza expresando.

Y prosigue: "Desde que la Conmebol tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Con ese objetivo, la Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE. La Conmebol continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza", explica.

Y finaliza: "La Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".

La declaración de la Conmebol contrasta con la posición beligerante asumida por otras confederaciones.

La UEFA encabezó un rechazo categórico a la iniciativa privatizadora, advirtiendo incluso que sus 55 federaciones afiliadas podrían negarse a participar de los torneos organizados por la FIFA si el plan de venta de derechos a inversores privados sigue adelante sin ser archivado por completo.

Por su parte, la Concacaf sumó su negativa oficial tras una votación unánime de sus 41 asociaciones miembro, argumentando que cualquier reestructuración de esta magnitud exige transparencia, procesos sólidos de gobernanza y la preservación del control del fútbol en manos de sus instituciones tradicionales.

De esta manera, mientras Europa y Norteamérica cierran filas en contra de Gianni Infantino, la Conmebol opta por una vía intermedia, supeditando su decisión a las respuestas técnicas que brinde la FIFA.