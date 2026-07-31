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"Es una lástima": la Caja de Profesionales impugnará el decreto del gobierno que dejó sin efecto cobro de timbres a la atención médica

"Estamos convencidos de que es legal y obligación del Directorio de la caja cobrarlos y aplicar la ley", dijo el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti

31 de julio de 2026 19:11 hs
Caja de Profesionales. Archivo

Caja de Profesionales. Archivo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Caja de Profesionales impugnará, como había anunciado, el decreto que emitió este jueves el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto el cobro de un timbre de $ 170 a partir de agosto a los “informes emitidos por profesionales universitarios asociados a consultas médicas".

"Es una lástima", consideró en diálogo con Subrayado el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien consideró que la revocación de una resolución de la Caja de Profesionales debía hacerse por ley y no por decreto.

Este es un argumento que las autoridades de la caja ya habían manejado, tal como había informado El Observador. Los directores sociales sostenían que la única vía para anular o modificar la decisión adoptada el 28 de mayo era a través de una ley. Para ello se basaban en que la resolución del directorio lo que hace es aplicar una ley que está vigente y que ya se aplicó en otros momentos. Se trata del artículo 71 de la ley 17.738 que señala que los documentos “otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación”.

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"Lamentablemente, lo vamos a impugnar. Hubiéramos preferido negociar, como ofrecimos durante meses", dijo Rodríguez Sanguinetti.

El gobierno, sin embargo, había rechazado la negociación y advertido que dejaría sin efecto la medida.

"Estamos convencidos de que es legal y obligación del Directorio de la caja cobrarlos y aplicar la ley", agregó el vicepresidente de la caja.

En los próximos días los representantes del Directorio tendrán una reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

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