"Es una lástima": la Caja de Profesionales impugnará el decreto del gobierno que dejó sin efecto cobro de timbres a la atención médica

La Caja de Profesionales impugnará, como había anunciado, el decreto que emitió este jueves el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto el cobro de un timbre de $ 170 a partir de agosto a los “informes emitidos por profesionales universitarios asociados a consultas médicas".

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"Es una lástima", consideró en diálogo con Subrayado el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien consideró que la revocación de una resolución de la Caja de Profesionales debía hacerse por ley y no por decreto.

Este es un argumento que las autoridades de la caja ya habían manejado, tal como había informado El Observador. Los directores sociales sostenían que la única vía para anular o modificar la decisión adoptada el 28 de mayo era a través de una ley. Para ello se basaban en que la resolución del directorio lo que hace es aplicar una ley que está vigente y que ya se aplicó en otros momentos. Se trata del artículo 71 de la ley 17.738 que señala que los documentos “otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación”.

"Lamentablemente, lo vamos a impugnar. Hubiéramos preferido negociar, como ofrecimos durante meses", dijo Rodríguez Sanguinetti.