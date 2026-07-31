¿Por qué Gabriel Batistuta reapareció con la camiseta de un club de Costa Rica?

Gabriel Batistuta sorprendió a los fanáticos del fútbol costarricense durante su visita al país centroamericano al posar con una camiseta vinculada al fútbol local. La imagen del exdelantero de la Albiceleste con una casaca de la liga local se difundió rápidamente y generó preguntas sobre el motivo.

El histórico goleador de la Selección argentina viajó a la nación caribeña como invitado del evento LEP 2026, una actividad en la que compartió su experiencia dentro del fútbol profesional y repasó los momentos más importantes de su carrera. Según la organización del encuentro, Batistuta fue convocado para hablar sobre el camino que recorrió hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Durante su estadía recibió una camiseta representativa del fútbol costarricense y accedió a posar con ella como parte del intercambio con referentes del deporte local.

El exfutbolista llegó a Costa Rica para participar de una jornada enfocada en liderazgo, formación y alto rendimiento deportivo. Allí compartió aspectos de su trayectoria, desde sus comienzos en Argentina hasta su consolidación en el fútbol europeo.

Batistuta, nacido en la provincia de Santa Fe, fue uno de los delanteros más destacados de la década de 1990 y principios de los 2000. Su carrera incluyó pasos por clubes argentinos como Newell's Old Boys, River Plate y Boca Juniors, antes de convertirse en una figura histórica de la Fiorentina de Italia y posteriormente jugar en la Roma, donde conquistó la Serie A en la temporada 2000-2001.

Además, tuvo un rol central en la Albiceleste. Disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, y durante varios años fue el máximo goleador histórico del seleccionado nacional hasta que Lionel Messi superó esa marca.

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Durante la actividad en Costa Rica, el exdelantero repasó las exigencias del fútbol de elite y explicó aspectos relacionados con la preparación, la disciplina y las decisiones que marcaron su carrera.

"A lo largo de mi carrera aprendí que llegar a lo más alto no depende únicamente del talento. Requiere trabajo, disciplina, perseverancia y, sobre todo, contar con personas que compartan un mismo objetivo. También aprendí que los momentos difíciles son parte del camino y que muchas veces son precisamente esos desafíos los que nos impulsan a crecer, a evolucionar y a seguir adelante", subrayó.

La camiseta que utilizó Batistuta funcionó como un símbolo de su vínculo momentáneo con el fútbol local. Costa Rica cuenta con una importante tradición futbolística en la región de Concacaf y una selección que participó en varias Copas del Mundo, incluido el torneo de 2026.