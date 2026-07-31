Así avanzan los trabajos en el nuevo estadio que Liverpool construye en Belvedere: en qué etapa están las obras

El viejo estadio de Belvedere ya no está y el nuevo escenario de Liverpool comenzó su proceso de transformación que en febrero o marzo de 2028 transformará en realidad lo que expresa una maqueta que genera singular ilusión al club presidido por José Luis Palma .

Desde Liverpool explicaron a Referí que ya derrumbaron las viejas estructuras del estadio y comenzaron el movimiento de tierra que en algunos sectores deben bajar hasta cinco metros .

Esa tierra la traslada a La República, el complejo deportivo negriazul, para después devolverla al nuevo estadio.

Las tareas comenzaron hace ya casi dos meses y las lluvias retrasaron los trabajos, pero proyectan culminar esta primera etapa en setiembre para iniciar a partir de ese momento la construcción del estadio.

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Una vez que se inicien las obras los trabajos demandarán 18 meses, por tanto las estimaciones que realizaron en el club es que en febrero o marzo de 2028 podrán estar inaugurando el nuevo estadio.

Las características del nuevo estadio

El estadio tendrá una capacidad de entre 15.000 y 20.000 personas, y contará con dos anillos de tribunas en sus cuatro sectores, todos techados. Tendrá una pasarela entre los anillos para recorrer todo el recinto.

La iluminación de la cancha estará en el borde del techo, con focos repartidos por todas las tribunas. Contará con miradores hacia afuera, ya que será uno de los puntos más altos de Montevideo.

Su césped será un 95% natural y un 5% artificial. Contará con 67 baños, ocho puestos de comida, cuatro ascensores, tiendas, zona de prensa y espacios públicos.