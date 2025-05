El nuevo estadio de Liverpool "va a tener la mejor visibilidad" del fútbol uruguayo, dijo José Luis Palma, quien quiere seguir una decisión de Peñarol y Nacional con sus escenarios para ser "un club grande"

Palma no quiso dar detalles sobre el aforo que tendrán las tribunas del nuevo escenario. “No les voy a responder”, se excusó este martes.

“Lo único que voy a decir, es el plazo, que ya se firmó el acuerdo con el estudio de arquitectos, que es gente de primer nivel y que tiene antecedentes en estadios, no en Uruguay, y ya estamos trabajando en todo lo que implica las habilitaciones porque no queremos salir de Belvedere”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deprotiva. “No somos como Peñarol y Nacional que más que un barrio es la ciudad y el país. Pero Liverpool es Belvedere y esa identidad no la vamos a perder”, subrayó.

belvedere.jpg

“Tenemos que adecuarnos a los metros cuadrados que disponemos y a la altura que permite la normativa municipal, hay muchos temas que estamos encarando, pero el estadio se va a hacer en Belvedere por decisión unánime”, comentó. “Tengo el aforo y es bastante más de lo que originalmente pensábamos. No quiero hacerme rehén de esa información”, agregó.

Con respecto al estadio, dijo que va a ser “muy moderno” y “con algunas prestaciones que no tiene ningún otro estadio por ahora en Uruguay”.

Consultado por esas prestaciones, adelantó que “va a tener la mejor visibilidad” en el fútbol uruguayo, lo que considero “el gran problema” de otros escenarios.

“Uruguay tiene muy buenos estadios, pero en algunos no se ve muy bien el fútbol. Por sus dimensiones va a tener la mejor visión del campo de juego, de los jugadores, por la cercanía. Va a ser un estadio moderno, con un muy buen aforo, pero que además a va a tener una excelente visibilidad para todo los espectadores”, dijo.

whatsapp-image-2022-08-12-at-2-13-28-pm-2-jpeg..webp Otra de las puertas de Belvedere Camilo Dos Santos

Palma adelantó que será un estadio en el que se van a poder jugar copas de Conmebol “por lo menos hasta fases importantes”.

Mientras se lleve adelante la construcción, Liverpool jugará en el Saroldi, la cancha de River Plate, el Parque Viera, de Wanderers, o el Nasazzi, de Bella Vista, cercanos a Belvedere.

Lo que dijo sobre el costo y el nombre del estadio

“Es imposible tener la cifra final”, dijo Palma ante la pregunta sobre cuánto iba a costar el nuevo estadio. “Va a ser, para la calidad, el más barato del mundo, porque vamos a estar cuidando centímetro o centímetro. Se va a licitar por cada rubro a tres empresas distintas”.

“Me encantaría que funciona una policlínica, un liceo, una escuela, que eso no tiene un retorno económico pero tiene cosas más importantes que el frio dinero”, agregó.

El presidente de Liverpool dijo no estar de acuerdo con que el estadio lleve su nombre, José Luis Palma.

“No. Porque en primer lugar la historia siempre reserva, por suerte, un lugar para alguien mejor”, dijo. “Si fuera hincha de Progreso, quisiera que el estadio se llamara Tabaré Vázquez, pero tiene otro nombre”, señaló, a modo de ejemplo.

whatsapp-image-2022-08-12-at-2-13-32-pm-1-jpeg..webp Una de las puertas de ingreso a Belvedere Camilo Dos Santos

“Yo sé que Palma ha sido importante para Liverpool, pero tal vez entre 20 o 30 años venga alguien mejor y lo saque campeón de América”, señaló y recordó que el club negriazul no le ha puesto nombres personales ni a su complejo La República, ni a su estadio Belvedere ni a su sede social.

También mencionó los casos de Peñarol y Nacional con los nombres de sus estadios, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, respectivamente, sin nombres propios, y dijo que aspira a que Liverpool sea grande como ellos en el futuro.

“Ni Peñarol ni Nacional tienen sus estadios con nombres propios. Son los clubes menores los que le han puesto nombres a sus estadios y Liverpool quiere estar ahí, quiere llegar a ser un club grande”, señaló.

Además, no descarta que una empresa patrocine al club poniéndole el nombre al estadio como en otros países, algo que también sería novedoso en el fútbol uruguayo.

“Si nos da US$ 500.000 por año es una montaña de dinero para un club del fútbol uruguayo, es más que lo que recibimos por derechos de TV y es un camino que queremos transitar. ¿Por qué me voy a privar de ese ingreso? En Liverpool lo primero es Liverpool”, comentó.