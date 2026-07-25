Se cumplen 50 años del primer Campeonato Uruguayo de Defensor: los festejos que organizó el Violeta en el partido ante Liverpool

Una de las fotos del campeonato de Defensor en 1976 que se expone en el Parque Rodó

Este sábado 25 de julio se cumplen 50 años del primer Campeonato Uruguayo de Defensor, título que cambió la historia del fútbol uruguayo por tratarse del primer equipo en coronarse por fuera de Nacional y Peñarol.

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Para celebrar el cincuentenario de este hito, Defensor Sporting organizó distintas actividades en la previa de su partido por el Torneo Intermedio contra Liverpool, que se jugará a las 18:00 en el Estadio Franzini y en el que el Violeta jugará con una camiseta especial que homenajea aquella heroica gesta de 1976.

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https://t.co/di4DgRMtrO pic.twitter.com/PLxkB3eqra — Defensor Sporting (@DefensorSp) July 25, 2026 Los festejos comenzaron a las 12:00 con la inauguración de una exposición de fotografías históricas del campeonato de Defensor en el Parque Rodó, a pocas cuadras del Franzini. La muestra es realizada por el Centro de Fotografía de Montevideo, y su presentación contó con la presencia del presidente del Violeta, Diego Franzini, y el mandatario de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Desde las 16:00 el club abrió las puertas del Franzini para su público, con un espacio de encuentro con varios de los campeones del 76, además de distintas propuestas gastronómicas para la previa del partido.