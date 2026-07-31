Barcelona arrancó su pretemporada ante Birmingham City de Inglaterra: 11 cambios del técnico Hansi Flick y Ronald Araujo sin minutos

Barcelona dio el puntapié inicial a su pretemporada rumbo a la campaña 2026-27 en tierras inglesas. En un entretenido encuentro disputado en el histórico St. Andrew's Stadium, el conjunto dirigido por Hansi Flick igualó 2-2 en el tiempo reglamentario frente a Birmingham City y terminó cayendo por 3-2 en la tanda de penales, en un compromiso en el que el DT blaugrana hizo 11 cambios a lo largo del mismo, y no le dio cabida a Ronald Araujo , quien permaneció en el banco de suplentes.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el dinamismo y las pruebas tácticas del entrenador alemán. El equipo inglés pegó primero a los 31 minutos gracias a un preciso cabezazo de August Priske. Sin embargo, la reacción catalana no tardó en llegar de la mano de la gran figura de la tarde: el joven delantero de 18 años Hamza Abdelkarim.

El egipcio Hamza Abdelkarim igualó el marcador a los 40' convirtiendo un penal que él mismo provocó y, ya en el complemento, dio vuelta el juego a los 60' aprovechando un rebote en el área chica. A los 70', Jhon Solís selló el 2-2 definitivo para los locales tras una jugada de pelota quieta.

Fiel al espíritu de los primeros ensayos del verano europeo, Hansi Flick aprovechó la cita para darle rodaje a gran parte del plantel. En total, Barcelona realizó 11 cambios a lo largo del compromiso, renovando casi por completo la alineación inicial en el transcurso del segundo tiempo para dosificar cargas y evaluar a futbolistas jóvenes.

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Dentro de las novedades del banco culé destacó la presencia del defensor uruguayo Ronald Araujo. El zaguero charrúa formó parte de la nómina de convocados y estuvo entre los suplentes durante todo el cotejo, pero finalmente el cuerpo técnico optó por preservarlo y no le otorgó minutos en este primer amistoso de preparación.

La definición se resolvió desde los 11 pasos, donde el arquero rival James Beadle fue el gran héroe al detener dos remates de los futbolistas de Barcelona y asegurar la victoria 3-2 para el elenco inglés.

A pesar de la caída final en la tanda, el cuerpo técnico del Barça rescata valiosas conclusiones sobre el ritmo físico y el rendimiento de sus jóvenes promesas en este arranque de pretemporada. Por ahora, el uruguayo deberá seguir esperando para jugar.